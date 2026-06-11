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Inghilterra-Costa Rica 3-0, gol e highlights: segnano Rice, Gordon e Watkins

amichevole

Note tutto sommato positive per il Ct Tuchel che nell'ultimo match prima del Mondiale ha testato la condizione dell'Inghilterra. La nazionale dei Tre Leoni ha sconfitto la Costa Rica con un netto 3-0. Gara rinviata di un'ora per il maltempo che ha colpito Orlando. Inglesi avanti già al 10' con Rice. Il raddoppio arriva nella ripresa con un rigore di Gordon. La chiude Watkins

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INGHILTERRA-COSTA RICA 3-0

10' Rice, 68' rig. Gordon, 87' Watkins

 

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford (63' Henderson); James (63' Spence), Konsa (71' Quansah), Stones (63' Guehi), O'Reilly (71' Burn); Anderson (72' Mainoo), Rice (63' Eze); Madueke (63' Saka), Bellingham (71' Watkins), Gordon (72' Rashford), Kane (63' Rogers). Ct. Tuchel

 

COSTA RICA (4-1-4-1): Sequeira (62' Madriz); Johnson (46' Quiros), Mitchell, Faerron, Araya (81' Ruiz); Salazar; Mora (81' Rodriguez), Galo, Soto (55' Nunez), Alcocer; Ugalde (82' Sinclair). Ct. Batista

 

Ammoniti: Mora, Salazar, Johnson

 

Tutto troppo facile per l'Inghilterra che batte 3-0 la Costa Rica nell'ultima amichevole pre-Mondiale. Gara, disputata a Orlando, in Florida, rinviata di un'ora a causa di un acquazzone che ha, di fatto, allagato il terreno di gioco. Passata la tempesta, le squadre sono scese regolarmente in campo e la nazionale di Tuchel ha messo immediatamente in evidenza la differenza di tasso tecnico tra le due squadre. Al 10' inglesi già avanti con Rice che sfrutta un assist di Gordon per battere Sequeira. Nonostante il dominio della nazionale dei Tre Leoni, la Costa Rica regge nonostante non riesca a essere particolarmente pericolosa dalle parti di Pickford.

Nell'intervallo girandola di sostituzioni per Tuchel, l'Inghilterra, però, ricomincia all'attacco e la Costa Rica cade ancora al 68' a causa di un rigore realizzato da Gordon e concesso per un fallo di mano di Araya. Nel finale, ancora cambi per Tuchel che inserisce, tra gli altri, Rashford e Watkins e proprio quest'ultimo all'87' chiude il punteggio sul 3-0. L'Inghilterra esordirà al Mondiale il 17 giugno contro la Croazia

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