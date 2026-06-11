La Coppa del Mondo di calcio 2026 inizia stasera con il match in programma allo stadio Azteca di Città del Messico alle ore 21: in campo i padroni di casa del Messico degli 'italiani' Johan Vasquez (Genoa) e Santiago Gimenez (Milan) contro il Sudafrica. Nella notte italiana, alle 4 del 12 giugno, il secondo match a Guadalajara, sempre per il Girone A: Corea del Sud-Repubblica Ceca
Il Mondiale 2026 inizia ufficialmente questa sera con la prima partita in programma. Ad aprire la prima Coppa del Mondo di calcio a 48 squadre saranno, nel Girone A, Messico e Sudafrica, che stasera alle 21 italiane si sfideranno aprendo la 23esima edizione dei Mondiali. Il match inaugurale si giocherà allo stadio Azteca di Città del Messico, che diventerà così il primo impianto a ospitare tre partite di apertura della Coppa del Mondo Fifa nella storia della competizione (dopo quelle del 1970 e del 1986). Ad aprire il Mondiale in Messico, Canada e Stati Uniti sarà quindi la nazionale ‘Tricolor’, che ha come capitano il difensore del Genoa Johan Vazquez e in attacco il milanista Santiago Gimenez. Non è la prima volta che Messico-Sudafrica è la gara inaugurale di un Mondiale: era già successo nel 2010, in Sudafrica e finì in parità con i gol di Tshabalala e Rafa Marquez.
Girone A, nella notte Corea del Sud-Repubblica Ceca
Nella notte italiana, sempre in Messico, è in programma anche la seconda partita del Mondiale 2026, che per una questione di fuso orario si giocherà quando in Italia sarà già venerdì 12 giugno. Alle ora 4 (italiane) è infatti in programma la seconda partita, valida sempre per il Girone A: allo stadio di Guadalajara, scenderanno in campo la Corea del Sud contro la Repubblica Ceca.
Mondiali, le prime partite in programma
- GRUPPO A: MESSICO-SUDAFRICA giovedì 11 giugno ore 21
- GRUPPO A: COREA DEL SUD-REP. CECA venerdì 12 giugno ore 4 (data e orario italiano)