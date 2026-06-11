Il Mondiale 2026 inizia ufficialmente questa sera con la prima partita in programma. Ad aprire la prima Coppa del Mondo di calcio a 48 squadre saranno, nel Girone A, Messico e Sudafrica, che stasera alle 21 italiane si sfideranno aprendo la 23esima edizione dei Mondiali. Il match inaugurale si giocherà allo stadio Azteca di Città del Messico, che diventerà così il primo impianto a ospitare tre partite di apertura della Coppa del Mondo Fifa nella storia della competizione (dopo quelle del 1970 e del 1986). Ad aprire il Mondiale in Messico, Canada e Stati Uniti sarà quindi la nazionale ‘Tricolor’, che ha come capitano il difensore del Genoa Johan Vazquez e in attacco il milanista Santiago Gimenez. Non è la prima volta che Messico-Sudafrica è la gara inaugurale di un Mondiale: era già successo nel 2010, in Sudafrica e finì in parità con i gol di Tshabalala e Rafa Marquez.