Messico-Sudafrica, il risultato della gara inaugurale dei Mondiali 2026 LIVE

Il Messico gioca in casa, si sa, e questo non può che essere un fattore. Il girone è abbordabile (Sudafrica, Corea e Repubblica Ceca) e la squadra è compatta. Come logico, la nazionale non è passata dalle qualificazioni, ma nelle varie amichevoli pre Mondiale ha raccolto molti successi. Dal ko col Paraguay di novembre 2025: sei vittorie e due pari, sfidando anche big come Portogallo e Belgio. Memo Ochoa è l'uomo del record, attenzione ad alcuni giovani interessanti. C'è anche il Gimenez del Milan che, però, parte dalla panchina. Due da seguire: Armando González e Érik Lira.