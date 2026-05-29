Messico e Sudafrica ripeteranno la partita inaugurale della Coppa del Mondo FIFA 2010, esattamente 16 anni dopo il pareggio per 1-1 di Johannesburg dell'11 giugno 2010. È la prima volta che una gara inaugurale dei Mondiali viene riproposta tra i 19 precedenti incontri d'apertura di una fase finale del torneo.
Messico-Sudafrica, il risultato della gara inaugurale dei Mondiali 2026 LIVE
Si parte: benvenuti al Mondiale di calcio! Dallo storico stadio Azteca di Città del Messico si gioca la prima partita: padroni di casa del Messico contro il Sudafrica. Ochoa e Gimenez del Milan dalla panchina: titolare Raul Jimenez. Nel Sudafrica linea a cinque dietro e coppia Foster-Rayners in attacco. Calcio d'inizio alle ore 21 italiane
I giocatori del Sudafrica entrano in campo nel riscaldamento cantando e ballando nel tunnel. Che spettacolo i Mondiali di calcio!
Come arriva al Mondiale il Messico
Il Messico gioca in casa, si sa, e questo non può che essere un fattore. Il girone è abbordabile (Sudafrica, Corea e Repubblica Ceca) e la squadra è compatta. Come logico, la nazionale non è passata dalle qualificazioni, ma nelle varie amichevoli pre Mondiale ha raccolto molti successi. Dal ko col Paraguay di novembre 2025: sei vittorie e due pari, sfidando anche big come Portogallo e Belgio. Memo Ochoa è l'uomo del record, attenzione ad alcuni giovani interessanti. C'è anche il Gimenez del Milan che, però, parte dalla panchina. Due da seguire: Armando González e Érik Lira.
Come arriva il Sudafrica al Mondiale
Lo allena Hugo Broos, belga, in carica dal 2021. Ha riportato la nazione al Mondiale dopo 16 anni (ma nel 2010 erano qualificati di diritto come ospitanti… curiosamente sempre con Messico-Sudafrica come gara inaugurale). In generale la qualificazione mancava dal 2002! Molti giocatori giocano in campionati minori e tantissimi in quello nazionale. Insomma, non sulla grande mappa del calcio. Manca anche un po' di abitudine ai grandi tornei. A differenza del Messico, il Sudafrica arriva al Mondiale con tanti pareggi e ko nei test amichevoli. Due da seguire: Teboho Mokoena e Oswin Appollis.
Ovazione dell'Azteca! In campo il Messico per il riscaldamento!
Le formazioni ufficiali della prima partita del Mondiale 2026!
• MESSICO (4-3-3): Rangel; Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo; Gutierrez, Lira, Fidalgo; Alvarado, Raul Jimenez, Quinones. Ct. Aguirre
• SUDAFRICA (5-3-2): R. Williams; Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Sithole, Adams; Foster, Rayners. Ct. Broos
Il format e il girone A
Si parte con Messico-Sudafrica e col gruppo A, che comprende anche Corea del Sud e Repubblica Ceca, in campo nella notte italiana alle 4. Il format, come ben sapete, è cambiato: 12 gironi da 4 squadre l'uno. Passano le prime due e vengono ripescate le 8 migliori terze. L'eliminazione diretta partirà dai sedicesimi.
Lo sapevi che il format è cambiato 10 volte in 23 edizioni? Qui il nostro approfondimento
…ma non dimentichiamoci del calciomercato!
Qui tutta la giornata live di giovedì 11 giugno attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport con trattative e indiscrezioni non solo sulla Serie A ma anche sull'estero. Calciomercato l'Originale on tour tutte le sere in diretta alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
La rubrica accadde oggi: Tshabalala zittisce le vuvuzelas
La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripescheremo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo di... quando un gol di Tshabalala riuscì a lasciare senza fiato persino i suonatori di vuvuzelas… proprio in un Sudafrica-Messico
CLICCA QUI per la prima puntata della rubrica a cura di Vanni Spinella
Avete già comprato la vostra?
Guarda tutte le maglie dei Mondiali 2026: qual è la tua preferita?Vai al contenuto
Le formazioni tipo di tutte le squadre partecipanti
Tutte e 48 le nazionali, tutte schierate in campo con la loro formazione tipo: la più forte, la più attesa (al netto di qualche guaio fisico che potrebbe tenere fuori qualcuno nella prima giornata). Sta iniziando il Mondiale: sai come giocheranno le varie nazionali? Prevalenza del 4-2-3-1, poi tanto 4-3-3. In nove giocano a tre dietro: ecco la guida completa
Quelli battuti, quelli da battere e quelli impossibili: tutti i record dei Mondiali
Qui si fa la storia: il primo a giocare (anche se oggi sarà in panchina) è l'intramontabile Ochoa, recordman insieme a Messi e CR7 in questi Mondiali: per loro tre sarà la sesta Coppa del Mondo. Mai nessuno come loro.
.
E poi occhi anche sul 2008 messicano Gilberto Mora. Pensate a questo: se oggi dovesse segnare, andrebbe in gol alla bellezza di 17 anni e 240 giorni. Il record di marcatore più giovane della storia dei Mondiali? Pelé, in rete a 17 anni e 239 giorni. O Rei, comunque vada, manterrà il suo primato… per un giorno!
TUTTI I RECORD DEI MONDIALI: DA QUELLI IMPOSSIBILI A QUELLI DA BATTERE
È il momento: si parte! Il Mondiale su tre Paesi inizia in Messico nello storico Azteca, lo stadio record dove si è fatta la storia del gioco. Qui la scheda e le storie di ogni impianto: film, super concerti (dagli Stones a Michael Jackson), Super Bowl, tetti retrattili e uno col Pantheon di Roma come ispirazione. E c'è anche lo stadio più rumoroso al mondo (entrato nel Guinness)
Gli stadi del Mondiale e le loro storie: si parte dal leggendario AztecaVai al contenuto
I tifosi messicani pronti all'entrata nello stadio, sale l'attesa!
Tutti i convocati dei Mondiali
Tra le notizie principali: Leo Messi c'è e difenderà il Mondiale vinto nel 2022, il Ct Scaloni ha chiamato anche due "italiani", Lautaro Martinez e Nico Paz. Anche CR7 ci sarà, pure Neymar nel Brasile, accolto da giubilo in patria. Nella Spagna, clamorosamente, non c'è neanche un giocatore del Real Madrid (per la prima volta nella storia dei Mondiali!). Nell'Inghilterra presenti le stelle Kane, Bellingham e Saka, ma non mancano esclusioni eccellenti come Palmer e Foden. Nella Germania tornano Neuer e Goretzka. Tra le big, la Francia era stata la prima a presentare i suoi, con esclusioni davvero clamorose.
Lo Stadio Azteca ospita la sua 20^ partita di Coppa del Mondo FIFA, più di qualsiasi altro stadio nella storia del torneo. Il Messico è imbattuto nelle sette partite di Coppa del Mondo giocate in questo impianto di Città del Messico (5 vittorie, 2 pareggi).
L'incontro tra Messico e Sudafrica del 2010 è stato l'ultimo in cui la partita inaugurale della Coppa del Mondo FIFA è terminata in parità, mentre le ultime due gare d'apertura disputate allo Stadio Azteca sono finite entrambe in equilibrio: Messico-Unione Sovietica 0-0 nel 1970 e Bulgaria-Italia 1-1 nel 1986.
Il Messico è imbattuto nelle ultime sette partite d'esordio in una Coppa del Mondo FIFA, con un bilancio di cinque vittorie e due pareggi; l'ultima sconfitta in una gara inaugurale risale al 1994, quando perse 1-0 contro la Norvegia.
Il torneo del 2026 segna la 18^ partecipazione del Messico alla Coppa del Mondo FIFA, un record per una nazionale della CONCACAF. Nonostante i migliori risultati siano stati i quarti di finale raggiunti da paese ospitante nel 1970 e nel 1986, il Messico detiene il record di partite giocate senza mai aver sollevato il trofeo (60).
Il Sudafrica partecipa alla sua quarta Coppa del Mondo FIFA, la prima lontano dal proprio paese dal 2002; la nazionale non ha mai superato la fase a gironi. Questa è, inoltre, la seconda partita del Sudafrica contro una nazione ospitante, dopo la sconfitta per 3-0 contro la Francia nel 1998.
Nessuna delle nove partite del Sudafrica in Coppa del Mondo FIFA è terminata a reti inviolate; le due vittorie finora ottenute nella competizione sono arrivate contro la Slovenia nel 2002 e la Francia nel 2010. Il successo contro la Slovenia è anche l'unica gara chiusa senza subire gol (1-0).
Il Sudafrica ha chiuso al primo posto il proprio girone di qualificazione CAF per la Coppa del Mondo FIFA 2026, con un punto di vantaggio sulla Nigeria. Escludendo la sconfitta a tavolino per 3-0 contro il Lesotho per aver schierato un giocatore non idoneo, i Bafana Bafana sono andati in svantaggio in una sola partita di qualificazione, ovvero la sconfitta esterna per 2-0 contro il Ruanda nel novembre 2023.
Solo Ismael Díaz di Panama (6) ha segnato più gol di César Montes del Messico (3) nella CONCACAF Gold Cup 2025, con tutte e tre le reti del difensore arrivate da calcio d'angolo. Montes ha inoltre registrato il secondo miglior dato per intercetti (10) e percentuale di duelli aerei vinti (75%).
Oswin Appollis è stato coinvolto direttamente nel doppio dei gol rispetto a qualsiasi altro giocatore sudafricano durante le qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2026 (6), realizzando due reti e fornendo quattro assist.
Javier Aguirre guida il Messico in una Coppa del Mondo FIFA per la terza volta, dopo le edizioni del 2002 e del 2010. Tra gli allenatori presenti nel 2026, solo Didier Deschamps ha diretto più tornei con la stessa nazionale. Aguirre ha giocato con il Messico nel Mondiale del 1986, partendo titolare in tutte e cinque le partite e fornendo l'assist per il gol al volo di Manuel Negrete contro la Bulgaria, prima di essere espulso nei quarti di finale contro la Germania Ovest.
Si parte: benvenuti al Mondiale di calcio!
È dallo storico stadio Azteca di Città del Messico che si tiene la prima partita: padroni di casa del Messico contro il Sudafrica. Calcio d'inizio alle ore 21 italiane