A Toronto è andata in scena la seconda cerimonia di apertura, dopo quella messicana e prima del gran finale americano da Los Angeles. Il Canada ha messo in mostra la sua cultura, le sue tradizioni e la sua diversità. E, poco prima del via, lo show bis con Michael Bublé e l'inno canadese cantato da Alanis Morisette. Qui le foto più belle
CANADA-BOSNIA LIVE - LE FOTO PIÙ BELLE DELLA CERIMONIA IN MESSICO
- Come successo nella prima giornata di Mondiale con quella messicana, anche la cerimonia canadese — come sarà quella Usa — è stata ispirata alle comunità e alle tradizioni locali canadesi
- In mostra anche i tre animali tipici: l'alce, la balena e l'orso bianco
- Non è mancato lo show musicale, con William Prince, Alessia Cara, Nora Fatehi, Jessie Reyez con Elyanna, Vegedream, Sanjoy
- Il pallone alle spalle del palco si trasforma nella coppa del mondo per il gran finale coi fuochi d'artificio
- Pausa per il riscaldamento e lo show bis: le 48 bandiere sfilano in campo (come visto ieri all'Azteca) e la voce di Michael Bublé!
- Infine l'inno da brividi canadese cantato da Alanis Morisette