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Mondiali 2026, la cerimonia d'apertura a Toronto in Canada. FOTO

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A Toronto è andata in scena la seconda cerimonia di apertura, dopo quella messicana e prima del gran finale americano da Los Angeles. Il Canada ha messo in mostra la sua cultura, le sue tradizioni e la sua diversità. E, poco prima del via, lo show bis con Michael Bublé e l'inno canadese cantato da Alanis Morisette. Qui le foto più belle

CANADA-BOSNIA LIVELE FOTO PIÙ BELLE DELLA CERIMONIA IN MESSICO

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