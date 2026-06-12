A Toronto è andata in scena la seconda cerimonia di apertura, dopo quella messicana e prima del gran finale americano da Los Angeles. Il Canada ha messo in mostra la sua cultura, le sue tradizioni e la sua diversità. E, poco prima del via, lo show bis con Michael Bublé e l'inno canadese cantato da Alanis Morisette. Qui le foto più belle

CANADA-BOSNIA LIVE - LE FOTO PIÙ BELLE DELLA CERIMONIA IN MESSICO