Julian Quinones, attaccante classe 1997, ha segnato il primo gol dei Mondiali 2026 nella vittoria del Messico contro il Sudafrica. Per il 29enne è la prima partecipazione alla Coppa del Mondo: nato in Colombia, ha deciso di giocare per il Messico, il Paese nel quale si è formato calcisticamente, esordendo nel 2023 subito dopo aver ottenuto la cittadinanza. Una scelta ispirata da un gol di una vecchia conoscenza della Serie A

I PRIMI MARCATORI DI TUTTE LE EDIZIONI DEI MONDIALI