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Mondiali, primo gol di ogni edizione: tutti i marcatori dal 1930 a oggi

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Chi sarà il primo marcatore del Mondiale 2026? In attesa di scoprirlo, vediamo chi ha inaugurato le edizioni precedenti con il primo gol del torneo. Nella carrellata ci sono anche un italiano, un'autorete, Pelé e un gol-lampo: segnato dopo 1'... contro l'Italia

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