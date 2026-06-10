Mondiali, primo gol di ogni edizione: tutti i marcatori dal 1930 a oggi
Chi sarà il primo marcatore del Mondiale 2026? In attesa di scoprirlo, vediamo chi ha inaugurato le edizioni precedenti con il primo gol del torneo. Nella carrellata ci sono anche un italiano, un'autorete, Pelé e un gol-lampo: segnato dopo 1'... contro l'Italia
- Primo marcatore dell'edizione: Enner Valencia
- Qatar-Ecuador 0-2 (20 novembre 2022)
16' rig. Valencia, 31' Valencia
- Primo marcatore dell'edizione: Jury Gazinsky
- Russia-Arabia 5-0 (12 giugno 2014)
12' Gazinsky, 43' Cerisev, 71' Dzjuba, 91' Cerisev, 94' Golovin
- Primo marcatore dell'edizione: Marcelo (autorete)
- Brasile-Croazia 3-1 (12 giugno 2014)
11' aut. Marcelo (B), 29' Neymar (B), 71' Neymar (B), 91' Oscar (B)
- Primo marcatore dell'edizione: Siphiwe Tshabalala
- Sudafrica-Messico 1-1 (11 giugno 2010)
55' Tshabalala (S), 79' Marquez (M)
- Primo marcatore dell'edizione: Philipp Lahm
- Germania-Costarica 4-2 (9 giugno 2006)
6' Lahm (G), 12' Wanchope (C), 17' Klose (G), 61' Klose (G), 73' Wanchope (C), 87' Frings (G)
- Primo marcatore dell'edizione: Papa Bouba Diop
- Francia-Senegal 0-1 (31 maggio 2002)
30' Bouba Diop
- Primo marcatore dell'edizione: Cesar Sampaio
- Brasile-Scozia 2-1 (10 giugno 1998)
5' Cesar Sampaio (B), 38' rig. Collins (S), 73' aut. Boyd (S)
- Primo marcatore dell'edizione: Jurgen Klinsmann
- Germania-Bolivia 1-0 (17 giugno 1994)
61' Klinsmann
- Primo marcatore dell'edizione: Francois Omam-Biyik
- Argentina-Camerun 0-1 (8 giugno 1990)
67' Omam-Biyik
- Primo marcatore dell'edizione: Alessandro Altobelli
- Bulgaria-Italia 1-1 (31 maggio 1986)
43' Altobelli (I), 85' Sirakov (B)
- Primo marcatore dell'edizione: Erwin Vandenbergh
- Argentina-Belgio 0-1 (13 giugno 1982)
62' Vandenbergh
- Primo marcatore dell'edizione: Bernard Lacombe
- Italia-Francia 2-1 (2 giugno 1978)
1' Lacombe (F), 29' Rossi (I), 54' Zaccarelli (I)
- Primo marcatore dell'edizione: Paul Breitner
- Germania Ovest-Cile 1-0 (14 giugno 1974)
16' Breitner
- Primo marcatore dell'edizione: Dinko Dermendzhiev
- Perù-Bulgaria 3-2 (2 giugno 1970)
13' Dermendzhiev (B), 49' Bonev (B), 50' Gallardo (P), 55’ Chumpitaz (P), 73’ Cubillas (P)
- Primo marcatore dell'edizione: Pelé
- Brasile-Bulgaria 2-0 (12 luglio 1966)
15' Pelé, 63’ Garrincha
- Primo marcatore dell'edizione: Hector Facundo
- Argentina-Bulgaria 1-0 (30 maggio 1962)
4' Facundo
- Primo marcatore dell'edizione: Ernesto Corbatta
- Germania Ovest-Argentina 3-1 (8 giugno 1958)
3' Corbatta (A), 32’ Rahn (G), 79’ Rahn (G), 42’ Seeler (G)
- Primo marcatore dell'edizione: Milos Milutinovic
- Jugoslavia-Francia 1-0 (16 giugno 1954)
15' Milutinovic
- Primo marcatore dell'edizione: Ademir de Menezes
- Brasile-Messico 4-0 (24 giugno 1950)
30' Ademir, 65’ Jair, 71’ Baltazar, 79’ Ademir
- Primo marcatore dell'edizione: Josef Gauchel
- Germania-Svizzera 1-1 (4 giugno 1938)
29' Gauchel (G), 43’ Abegglen (S)
- Primo marcatore dell'edizione: Ernesto Belis
- Svezia-Argentina 3-2 (27 maggio 1934)
3' Belis (A), 8’ Jonasson (S), 47’ Galateo (A), 67’ Jonasson (S), 79’ Kroon (S)
- Primo marcatore dell'edizione: Lucien Laurent
- Francia-Messico 4-1 (13 luglio 1930)
19' Laurent (F), 40’ Langiller (F), 43’ Maschinot (F), 70’ Carreno (M), 87’ Maschinot (F)