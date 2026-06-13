L'autore della doppietta nella gara d'esordio degli Stati Uniti ai Mondiali 2026 è un americano per caso: i suoi genitori si trovavano a New York nel luglio del 2001 e la sua nascita non era prevista proprio in quei giorni. Cresciuto in Inghilterra, avrebbe potuto scegliere di rappresentare Paesi ma alla fine ha deciso di indossare la maglia degli States anche grazie a una campagna social dei tifosi americani. Ecco storia e retroscena della vita di Folarin Balogun

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