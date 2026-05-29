Stati Uniti-Australia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
A Seattle si affrontano Stati Uniti e Australia per la seconda giornata del gruppo D, entrambe reduci da una vittoria al debutto. Pochettino non rischia in via precauzionale Pulisic (neanche in panchina) e schiera Pepi al suo posto, insieme a Dest e McKennie, alle spalle di Balogun. Popovic conferma la difesa a 3 e sceglie Leckie e Velupillay a supporto di Touré. Calcio d'inizio alle 21
FORMAZIONI UFFICIALI
STATI UNITI (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pepi; Balogun. Ct. Pochettino
Per 9/11 è la stessa formazione dell'esordio per Popovic, con il parmense Circati nei tre di difesa. Le novità arrivano alle spalle dell'unica punta Touré, dove giocano dal 1' Leckie e Velupillay.
Le scelte di Pochettino
Il Ct degli Stati Uniti non rischia in via precauzionale Pulisic che non va neanche in panchina. Al suo posto gioca Pepi e completa insieme a Dest e McKennie il tridente alle spalle di Balogun. Confermato per il resto la formazione che ha battuto il Paraguay.
Formazioni ufficiali
STATI UNITI (4-2-3-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pepi; Balogun. Ct. Pochettino
La squadra di Mauricio Pochettino è stata una delle protagoniste della prima giornata, travolgendo il Paraguay per 4-1 a Los Angeles con le reti di Folarin Balogun e Giovanni Reyna, dopo l'autogol iniziale di Damián Bobadilla.
Il Paraguay porta bene agli attaccanti americani
La doppietta di Balogun al suo debutto ai Mondiali lo ha reso il secondo giocatore statunitense a segnare più di una rete in una singola partita della competizione, dopo la tripletta di Bert Patenaude – anch'essa contro il Paraguay – nel 1930.
Gli statunitensi si affidano anche all'esperienza di Ream
Il capitano Tim Ream è diventato il giocatore più anziano a rappresentare gli Stati Uniti in un Mondiale maschile, all'età di 38 anni e 250 giorni, e il difensore centrale ha completato 23 passaggi decisivi, il numero più alto per un difensore nel torneo dai tempi di John Paintsil del Ghana (contro gli Stati Uniti) nel 2010.
Stati Uniti, mai un successo così largo ai Mondiali
Quella netta vittoria per 4-1 in California è stata la più ampia in assoluto per gli Stati Uniti in una Coppa del Mondo maschile, e la prima volta che hanno segnato quattro gol in una partita sul palcoscenico più importante del calcio.
Usa a caccia della seconda vittoria
Tuttavia,i co-organizzatori del 2026 non vincono due partite consecutive ai Mondiali dalla prima edizione del 1930, che includeva un'altra vittoria per tre a zero contro il Paraguay.
Irankunda nella storia dell'Australia
Il gol in contropiede di Nestory Irankunda gli ha permesso di diventare il più giovane marcatore australiano di sempre ai Mondiali, a soli 20 anni e 125 giorni. L'ultimo giocatore sotto i 21 anni a segnare nelle sue prime due presenze ai Mondiali era stato Memphis Depay con l'Olanda nel 2014.
Per l'Australia il minor possesso palla di sempre
Il gol di Irankunda – e la rete dalla lunga distanza di Connor Metcalfe nel secondo tempo – hanno esemplificato il piano di gioco dei Socceroos, con l'Australia spietata in contropiede nonostante un possesso palla di appena il 28,3%, la più bassa mai registrata in una partita dei Mondiali.
Australia, gara d'esordio (quasi) da record
La squadra di Tony Popovic ha subito 30 tiri nella vittoria per 2-0, un numero superato solo dalla Germania Ovest nel 1974 (31 in una vittoria per 3-0) in una singola partita dei Mondiali.
Che esordio per Souttar
I 14 rinvii di Harry Souttar contro la Turchia rappresentano il terzo miglior risultato di sempre per un giocatore ai Mondiali del 2026, superato solo da Peter Wilson (15 contro la Germania Est nel 1974) in una partita dei Mondiali con la maglia dell'Australia.
Pulisic può entrare nella storia degli Usa
Dopo aver fornito l'assist per il gol del vantaggio di Balogun, Pulisic ha ora all'attivo una rete e tre assist nelle sue presenze ai Mondiali, un risultato superato solo da Landon Donovan (cinque) per gli Stati Uniti dal 1966.