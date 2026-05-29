A Seattle si affrontano Stati Uniti e Australia per la seconda giornata del gruppo D, entrambe reduci da una vittoria al debutto. Pochettino non rischia in via precauzionale Pulisic (neanche in panchina) e schiera Pepi al suo posto, insieme a Dest e McKennie, alle spalle di Balogun. Popovic conferma la difesa a 3 e sceglie Leckie e Velupillay a supporto di Touré. Calcio d'inizio alle 21