Buona la prima per la nazionale statunitense, che ha battuto 4-1 il Paraguay all'esordio ai Mondiali. Parata di stelle al SoFi Stadium, con 'mezza Hollywood' che ha affollato le tribune dell'impianto di Los Angeles: da Tom Cruise, David e Victoria Beckham fino a Leonardo DiCaprio, passando per Bill Gates, Owen Wilson e Paris Hilton. Di seguito, tutte le celebrities presenti allo stadio

STATI UNITI, 4-1 AL PARAGUAY: DOPPIETTA DI BALOGUN