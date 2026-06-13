 Mondiali, da Tom Cruise a DiCaprio: mezza Hollywood allo stadio per Usa-Paraguay. Foto | Sky Sport
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Mondiali, da Tom Cruise a DiCaprio: mezza Hollywood allo stadio per Usa-Paraguay

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Buona la prima per la nazionale statunitense, che ha battuto 4-1 il Paraguay all'esordio ai Mondiali. Parata di stelle al SoFi Stadium, con 'mezza Hollywood' che ha affollato le tribune dell'impianto di Los Angeles: da Tom Cruise, David e Victoria Beckham fino a Leonardo DiCaprio, passando per Bill Gates, Owen Wilson e Paris Hilton. Di seguito, tutte le celebrities presenti allo stadio

STATI UNITI, 4-1 AL PARAGUAY: DOPPIETTA DI BALOGUN

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