Mondiali, da Tom Cruise a DiCaprio: mezza Hollywood allo stadio per Usa-Paraguay
Buona la prima per la nazionale statunitense, che ha battuto 4-1 il Paraguay all'esordio ai Mondiali. Parata di stelle al SoFi Stadium, con 'mezza Hollywood' che ha affollato le tribune dell'impianto di Los Angeles: da Tom Cruise, David e Victoria Beckham fino a Leonardo DiCaprio, passando per Bill Gates, Owen Wilson e Paris Hilton. Di seguito, tutte le celebrities presenti allo stadio
- David Beckham (dirigente sportivo ed ex calciatore)
- Tom Cruise (attore)
- Victoria Beckham (imprenditrice e cantante)
- Katy Perry (cantante)
- Future (rapper)
- Tyla (cantante)
- Brad Pitt (attore)
- Sofia Vergara (attrice)
- Owen Wilson (attore)
- Paris Hilton (star tv)
- Jaafar Jackson (attore)
- Rob Lowe (attore)
- Becky G (cantante)
- Leonardo DiCaprio (attore)
- Bill Gates (imprenditore)
- Halle Berry (attrice)
- Jamie Foxx (attore)
- George Lucas (regista e produttore)
- Vince Vaughn (attore e sceneggiatore)
- Teyana Taylor (cantante)
- Jaxson Dart (giocatore di football - in foto)