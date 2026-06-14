Le probabili formazioni di Germania-Curaçao

La Germania di Julian Nagelsmann apre contro Curaçao il proprio cammino ai Mondiali 2026, in una sfida valida per il Gruppo E. I quattro volte campioni del mondo cercano il riscatto dopo le eliminazioni nella fase a gironi di Russia 2018 e Qatar 2022 mentre la nazionale guidata da Dick Advocaat fa il suo debutto assoluto nella competizione. Ecco le probabili formazioni della partita
- Portiere: MANUEL NEUER
- Terzino destro: JOSHUA KIMMICH
- Difensore centrale: JONATHAN TAH
- Difensore centrale: NICO SCHLOTTERBECK
- Terzino sinistro: NATHANIEL BROWN
- Centrocampista centrale: FELIX NMECHA
- Centrocampista centrale: ALEKSANDAR PAVLOVIC
- Ala destra: LEORY SANÉ
- Trequartista: JAMAL MUSIALA
- Ala sinistra: FLORIAN WIRTZ
- Attaccante centrale: KAI HAVERTZ
- Nathaniel Brown partirà titolare sulla fascia sinistra come confermato da Julian Nagelsmann alla vigilia
- In porta ci sarà Manuel Neuer, pienamente recuperato e scelto dal Ct per l'esordio mondiale della Germania.
- Jamal Musiala dovrebbe giocare dal primo minuto nonostante non abbia ancora ritrovato la migliore condizione
- Kenji Gorré ha superato un lieve problema al ginocchio ed è pronto a partire titolare nel tridente con Tahith Chong e Jeremy Antonisse
- A centrocampo spazio ai fratelli Juninho e Leandro Bacuna insieme all'ex Juventus Next Gen Livano Comenencia