La Scozia batte Haiti 1-0 nella gara d'esordio al Mondiale valida per il girone C. Il match si è giocato nel Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts. A firmare la rete della vittoria John McGinn al 28' del primo tempo
- Buona la prima per la Scozia che batte di misura Haiti nella gara di esordio al Mondiale 2026. Tornata ad un Mondiale dopo 28 anni (Haiti addirittura dopo 52), la Scozia è stata particolarmente efficace, facendosi bastare il gol di McGinn trovato nel primo tempo. Precisamente al 28' con una stoccata vincente. Prima del vantaggio, era stato McTominay a colpire il palo dal limite