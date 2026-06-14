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Haiti-Scozia 0-1 ai Mondiali 2026: risultato, gol e classifica

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La Scozia batte Haiti 1-0 nella gara d'esordio al Mondiale valida per il girone C. Il match si è giocato nel Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts. A firmare la rete della vittoria John McGinn al 28' del primo tempo

TABELLINO E STATISTICHE - LE CLASSIFICHE

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