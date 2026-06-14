Comenencia, chi è il primo marcatore di Curaçao in un Mondiale: il suo passato alla Juvestorie mondiali
L'arrivo alla Juventus nel 2023, due anni di Next Gen in Serie C che gli permettono di conquistare la fiducia di Massimiliano Allegri e poi la decisione di giocare in Svizzera: tutto quello che c'è da sapere su Livano Comenencia, l'autore del primo gol storico del Curaçao ai Mondiali
Un gol storico, quello di Livano Comenencia. È lui il primo marcatore del Curaçao ai Mondiali, con la rete del momentaneo 1-1 contro la Germania. Un momento che di certo non dimenticherà mai, per uno che ha scelto di rappresentare la Nazionale dell'isola caraibica solo nel 2024. Nato in Olanda, come i 25 convocati su 26 di Advocaat, è sempre stato diviso dai due Paesi con il costante dubbio di scegliere per chi giocare. Un pianto assieme alla madre, avvenuto dopo la qualificazione del Curaçao ai Mondiali, gli ha fatto prendere la decisione giusta.
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Il periodo in Italia tra Juve Next Gen e gli allenamenti con Allegri
Comenencia è una vecchia conoscenza del calcio italiano. Nell'estate del 2023 arriva alla Juventus che lo fa giocare in Serie C con la Next Gen. 70 presenze in due stagioni con 3 gol e 8 assist messi a referto. Sorprende per la sua duttilità, tanto da ricevere la stima di Massimiliano Allegri, che spesso lo chiama ad allenarsi con la Prima squadra.
Il trasferimento allo Zurigo
Dopo due stagioni alla Juventus Next Gen, Comenencia vuole giocare da protagonista in un campionato di primo livello. Nonostante alcune offerte provenienti dalla Serie B italiana (Cesena su tutte), sceglie di ripartire in Svizzera dallo Zurigo, che lo acquista a titolo definitivo. Nell'accordo di cessione, la Juventus ha mantenuto sia una percentuale sulla futura rivendita sia una clausola di recompra. Chissà se dopo questo gol al Mondiale il suo futuro prenderà, ancora una volta, un'altra direzione.