Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Comenencia, chi è il primo marcatore di Curaçao in un Mondiale: il suo passato alla Juve

storie mondiali
©Getty

L'arrivo alla Juventus nel 2023, due anni di Next Gen in Serie C che gli permettono di conquistare la fiducia di Massimiliano Allegri e poi la decisione di giocare in Svizzera: tutto quello che c'è da sapere su Livano Comenencia, l'autore del primo gol storico del Curaçao ai Mondiali

GERMANIA-CURACAO LIVE

Un gol storico, quello di Livano Comenencia. È lui il primo marcatore del Curaçao ai Mondiali, con la rete del momentaneo 1-1 contro la Germania. Un momento che di certo non dimenticherà mai, per uno che ha scelto di rappresentare la Nazionale dell'isola caraibica solo nel 2024. Nato in Olanda, come i 25 convocati su 26 di Advocaat, è sempre stato diviso dai due Paesi con il costante dubbio di scegliere per chi giocare. Un pianto assieme alla madre, avvenuto dopo la qualificazione del Curaçao ai Mondiali, gli ha fatto prendere la decisione giusta.

 

Potrebbe interessarti

Marocco da record: 10 su 11… non nati in Marocco!
comenencia

Il periodo in Italia tra Juve Next Gen e gli allenamenti con Allegri

Comenencia è una vecchia conoscenza del calcio italiano. Nell'estate del 2023 arriva alla Juventus che lo fa giocare in Serie C con la Next Gen. 70 presenze in due stagioni con 3 gol e 8 assist messi a referto. Sorprende per la sua duttilità, tanto da ricevere la stima di Massimiliano Allegri, che spesso lo chiama ad allenarsi con la Prima squadra. 

Il trasferimento allo Zurigo 

Dopo due stagioni alla Juventus Next Gen, Comenencia vuole giocare da protagonista in un campionato di primo livello. Nonostante alcune offerte provenienti dalla Serie B italiana (Cesena su tutte), sceglie di ripartire in Svizzera dallo Zurigo, che lo acquista a titolo definitivo. Nell'accordo di cessione, la Juventus ha mantenuto sia una percentuale sulla futura rivendita sia una clausola di recompra. Chissà se dopo questo gol al Mondiale il suo futuro prenderà, ancora una volta, un'altra direzione. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Mondiali: Altre Notizie

Alle 22 tocca all'Olanda di Malen: le news LIVE

live Mondiali

Questa sera alle 19 l'esordio della Germania contro Curaçao, alle 22 Olanda-Giappone, poi Costa...

La Fifa pagherà l'arbitro respinto ai Mondiali

LA DECISIONE

La Fifa pagherà per intero il compenso previsto a Omar Artan anche se l'arbitro somalo non potrà...

Ronaldo, fisico al top per l'inizio dei Mondiali

portogallo

L'attaccante 41enne si prepara all'inizio del suo sesto Mondiale: immortalato sulla spiaggia di...

Il Portogallo di Jota: un bracciale per ricordarlo

il regalo

Il Primo Ministro portoghese, Luis Montenegro, ha regalato a tutti i giocatori del Portogallo un...

Australia, Irankunda segna ed esulta come Cahill

Mondiali

Nestory Irankunda protagonista nella vittoria dell'Australia con la Turchia. Nato nel 2006 in un...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE