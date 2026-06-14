Un gol storico, quello di Livano Comenencia. È lui il primo marcatore del Curaçao ai Mondiali, con la rete del momentaneo 1-1 contro la Germania. Un momento che di certo non dimenticherà mai, per uno che ha scelto di rappresentare la Nazionale dell'isola caraibica solo nel 2024. Nato in Olanda, come i 25 convocati su 26 di Advocaat, è sempre stato diviso dai due Paesi con il costante dubbio di scegliere per chi giocare. Un pianto assieme alla madre, avvenuto dopo la qualificazione del Curaçao ai Mondiali, gli ha fatto prendere la decisione giusta.

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