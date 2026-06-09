Mondiali 2026, i calciatori che giocano per nazionali diverse dal luogo di nascita
Sono 289 su 1248 i giocatori del Mondiale che rappresentano una nazione diversa da quella in cui sono nati. Di seguito trovate tutti i nomi divisi per nazionale e le curiosità più sorprendenti: Curaçao che ha convocato 25 calciatori (su 26) nati in Olanda, i tre giocatori nati in Italia ma che difendono i colori di un'altra nazione, le quattro coppie di fratelli che si sfideranno con nazionali diverse e l'incredibile numero di calciatori nati in Francia presenti in questo Mondiale
- Amadou Onana (Nato in Senegal)
- Jens Castrop (Germania)
- Haissem Hassan (Francia)
- Waldemar Anton (Uzbekistan)
- Zion Suzuki (USA)
- Marc Guéhi (Costa d'Avorio)
- Guus Til (Zambia)
- Aymeric Laporte (Francia)
- Utkir Yusupov (Kazakistan)
- Nico Paz (Spagna)
- Giuliano Simeone (Italia)
- Saman Ghoddos (Svezia)
- Dennis Eckert (Germania)
- Erling Haaland (Inghilterra)
- Thelo Aasgaard (Inghilterra)
- Matheus Nunes (Brasile)
- Diogo Costa (Svizzera)
- Fernando Muslera (Argentina)
- Rodrigo Zalazar (Spagna)
- John Yeboah (Germania)
- Hernán Galíndez (Argentina)
- Jeremy Arévalo (Spagna)
- Michael Olise (Inghilterra)
- Marcus Thuram (Italia)
- Brice Samba (Congo)
- Mohammad Abu Hashish (Iraq)
- Ali Azaizeh (Germania)
- Mo Abualnadi (USA)
- Breel Embolo (Camerun)
- Yvon Mvogo (Camerun)
- Marvin Keller (Inghilterra)
- Santiago Giménez (Argentina)
- Brian Gutiérrez (USA)
- Obed Vargas (USA)
- Julián Quiñones (Colombia)
- Álvaro Fidalgo (Spagna)
- Juan José Cáceres (Argentina)
- Kaku (Argentina)
- Andrés Cubas (Argentina)
- Maurício (Brasile)
- Gastón Olveira (Uruguay)
- Giovanni Reyna (Inghilterra)
- Antonee Robinson (Inghilterra)
- Sebastian Berhalter (Inghilterra)
- Malik Tillman (Germania)
- Alejandro Zendejas (Messico)
- Sergiño Dest (Olanda)
- Jonathan David (Usa)
- Owen Goodman (Inghilterra)
- Luc de Fougerolles (Inghilterra)
- Alfie Jones (Inghilterra)
- Alphonso Davies (Ghana)
- Ismaël Koné (Costa d'Avorio)
- Tani Oluwaseyi (Nigeria)
- Scott McTominay (Inghilterra)
- Angus Gunn (Inghilterra)
- Ché Adams (Inghilterra)
- George Hirst (Inghilterra)
- Tyler Fletcher (Inghilterra)
- Lyndon Dykes (Australia)
- Kieran Tierney (Isola di Man)
- Harry Souttar (Scozia)
- Cameron Burgess (Scozia)
- Miloš Degenek (Croazia)
- Paul Okon-Engstler (Belgio)
- Mohamed Touré (Guinea)
- Alessandro Circati (Italia)
- Awer Mabil (Kenya)
- Nestory Irankunda (Tanzania)
- Martin Baturina (Svizzera)
- Josip Stanišić (Germania)
- Marin Pongračić (Germania)
- Mario Pašalić (Germania)
- Mateo Kovačić (Austria)
- Luka Sučić (Austria)
- Josip Šutalo (Bosnia)
- Petar Sučic (Bosnia)
- Antoine Semenyo (Inghilterra)
- Jerome Opoku (Inghilterra)
- Brandon Thomas-Asante (Inghilterra)
- Marvin Senaya (Francia)
- Elisha Owusu (Francia)
- Jordan Ayew (Francia)
- Derrick Luckassen (Olanda)
- Iñaki Williams (Spagna)
- Tommy Smith (Inghilterra)
- Joe Bell (Inghilterra)
- Matthew Garbett (Inghilterra)
- Lachlan Bayliss (Australia)
- Nando Pijnaker (Olanda)
- Callan Elliot (Scozia)
- Alex Rufer (Svizzera)
- Finn Surman (Galles)
- Evan Ndicka (Francia)
- Ange-Yoan Bonny (Francia)
- Yahia Fofana (Francia)
- Guéla Doué (Francia)
- Seko Fofana (Francia)
- Nicolas Pépé (Francia)
- Evann Guessand (Francia)
- Elye Wahi (Francia)
- Alban Lafont (Burkina Faso)
- Marko Farji (Norvegia)
- Hussein Ali (Svezia)
- Amir Al-Ammari (Svezia)
- Kevin Yakob (Svezia)
- Ahmed Qasem (Svezia)
- Merchas Doski (Germania)
- Youssef Amyn (Germania)
- Frans Putros (Danimarca)
- Zidane Iqbal (Inghilterra)
- Kenan Yildiz (Germania)
- Salih Özcan (Germania)
- Hakan Çalhanoglu (Germania)
- Kaan Ayhan (Germania)
- Can Uzun (Germania)
- Ferdi Kadıoğlu (Olanda)
- Orkun Kökçü (Olanda)
- Oğuz Aydın (Olanda)
- Mert Müldür (Austria)
- Deniz Gül (Svezia)
- Kalidou Koulibaly (Francia)
- Édouard Mendy (Francia)
- Mory Diaw (Francia)
- Yehvann Diouf (Francia)
- Moussa Niakhaté (Francia)
- Mamadou Sarr (Francia)
- Antoine Mendy (Francia)
- Pape Gueye (Francia)
- Iliman Ndiaye (Francia)
- Ibrahim Mbaye (Francia)
- Nicolas Jackson (Gambia)
- Ismail Jakobs (Germania)
- Salah Zakaria (Egitto)
- Ahmed Fathy (Egitto)
- Ahmed Alaaeldin (Egitto)
- Meshaal Barsham (Sudan)
- Assim Madibo (Sudan)
- Almoez Ali (Sudan)
- Boualem Khoukhi (Algeria)
- Edmilson Junior (Belgio)
- Lucas Mendes (Brasile)
- Karim Boudiaf (Francia)
- Mohammed Muntari (Ghana)
- Pedro Miguel (Portogallo)
- Issa Laye (Senegal)
- Yusuf Abdurisag (Uzbekistan)
- Willy Semedo (Francia)
- Sidny Lopes Cabral (Olanda)
- Jamiro Monteiro (Olanda)
- Deroy Duarte (Olanda)
- Laros Duarte (Olanda)
- Garry Rodrigues (Olanda)
- Dailon Livramento (Olanda)
- Logan Costa (Francia)
- Steven Moreira (Francia)
- Wagner Pina (Portogallo)
- Telmo Arcanjo (Portogallo)
- Hélio Varela (POrtogallo)
- Roberto Lopes (Irlanda)
- CJ Dos Santos (USA)
- Montassar Talbi (Francia)
- Dylan Bronn (Francia)
- Yan Valery (Francia)
- Ellyes Skhiri (Francia)
- Hannibal Mejbri (Francia)
- Ismaël Gharbi (Francia)
- Elias Achouri (Francia)
- Rani Khedira (Germania)
- Elias Saad (Germania)
- Rayan Elloumi (Canada)
- Anis Ben Slimane (Danimarca)
- Omar Rekik (Olanda)
- Sebastian Tounekti (Norvegia)
- Adem Arous (Arabia Saudita)
- Moutaz Neffati (Svezia)
- Riyad Mahrez (Francia)
- Luca Zidane (Francia)
- Melvin Mastil (Francia)
- Aïssa Mandi (Francia)
- Rayan Aït-Nouri (Francia)
- Jaouen Hadjam (Francia)
- Samir Chergui (Francia)
- Nabil Bentaleb (Francia)
- Farès Chaïbi (Francia)
- Houssem Aouar (Francia)
- Amine Gouiri (Francia)
- Anis Hadj Moussa (Francia)
- Farès Ghedjemis (Francia)
- Rafik Belghali (Belgio)
- Ibrahim Maza (Germania)
- Ramiz Zerrouki (Olanda)
- Johny Placide (Francia)
- Alexandre Pierre (Francia)
- Martin Expérience (Francia)
- Jean-Kévin Duverne (Francia)
- Jean-Ricner Bellegarde (Francia)
- Dominique Simon (Francia)
- Duckens Nazon (Francia)
- Ruben Providence (Francia)
- Josué Casimir (Francia)
- Yassin Fortuné (Francia)
- Wilson Isidor (Francia)
- Lenny Joseph (Francia)
- Duke Lacroix (USA)
- Derrick Etienne Jr. (USA)
- Josué Duverger (Canada)
- Keeto Thermoncy (Svizzera)
- Tarik Muharemović (Slovenia)
- Dženis Burnić (Germania)
- Kerim Alajbegović (Germania)
- Sead Kolašinac (Germania)
- Ermedin Demirović (Germania)
- Amar Dedić (Austria)
- Ermin Mahmić (Austria)
- Osman Hadžikić (Austria)
- Armin Gigović (Svezia)
- Benjamin Tahirović (Svezia)
- Dennis Hadžikadunić (Svezia)
- Samed Baždar (Serbia)
- Jovo Lukić (Serbia)
- Ivan Bašić (Croazia)
- Amir Hadžiahmetović (Danimarca)
- Haris Tabaković (Svizzera)
- Esmir Bajraktarević (USA)
- Brahim Díaz (Spagna)
- Issa Diop (Francia)
- Redouane Halhal (Francia)
- Neil El Aynaoui (Francia)
- Samir El Mourabet (Francia)
- Ayyoub Bouaddi (Francia)
- Gessime Yassine (Francia)
- Munir Mohamedi (Spagna)
- Achraf Hakimi (Spagna)
- Chadi Riad (Spagna)
- Ismael Saibari (Spagna)
- Ayoube Amaimouni (Spagna)
- Zakaria El Ouahdi (Belgio)
- Bilal El Khannouss (Belgio)
- Chemsdine Talbi (Belgio)
- Noussair Mazraoui (Olanda)
- Anass Salah-Eddine (Olanda)
- Sofyan Amrabat (Olanda)
- Yassine Bounou (Canada)
- Aaron Wan-Bissaka (Inghilterra)
- Aaron Tshibola (Inghilterra)
- Lionel Mpasi (Francia)
- Arthur Masuaku (Francia)
- Gédéon Kalulu (Francia)
- Dylan Batubinsika (Francia)
- Steve Kapuadi (Francia)
- Samuel Moutoussamy (Francia)
- Gaël Kakuta (Francia)
- Cédric Bakambu (Francia)
- Yoane Wissa (Francia)
- Nathanaël Mbuku (Francia)
- Simon Banza (Francia)
- Matthieu Epolo (Belgio)
- Joris Kayembe (Belgio)
- Noah Sadiki (Belgio)
- Ngal'ayel Mukau (Belgio)
- Théo Bongonda (Belgio)
- Timothy Fayulu (Svizzera)
- Charles Pickel (Svizzera)
- Eloy Room (Olanda)
- Tyrick Bodak (Olanda)
- Doornbusch (Olanda)
- Shurandy Sambo (Olanda)
- Juriën Gaari (Olanda)
- Van Eijma (Olanda)
- Sherel Floranus (Olanda)
- Armando Obispo (Olanda)
- Brenet (Olanda)
- Riechedly Bazoer (Olanda)
- Fonville (Olanda)
- Godfried Roemeratoe (Olanda)
- Juninho Bacuna (Olanda)
- Livano Comenencia (Olanda)
- Bacuna (Olanda)
- Tyrese Noslin (Olanda)
- Ar'jany Martha (Olanda)
- Felida (Olanda)
- Locadia (Olanda)
- Jeremy Antonisse (Olanda)
- Sontje Hansen (Olanda)
- Gorré (Olanda)
- Jearl Margaritha (Olanda)
- Kuwas (Olanda)
- Kastaneer (Olanda)
- Austria
- Brasile
- Colombia
- Repubblica Ceca
- Panama
- Arabia Saudita
- Sudafrica
- Svezia
- Sono 76 i calciatori nati in Francia che al Mondiale 2026 giocano per un'altra nazionale. Se a questi aggiungiamo i 23 dei 26 convocati da Deschamps nati in patria, il totale sale a 99: quasi l'8% dei calciatori che giocheranno il Mondiale sono nati in Francia
- Nello specifico, l'Algeria ne porta 13 (tra cui Luca Zidane), Haiti 12, il Congo 11, il Senegal 10, la Costa d'Avorio 8, la Tunisia 7, il Marocco 6, il Capo Verde e il Ghana 3 ciascuno. E ancora un caso a testa per Egitto, Qatar e Spagna
- La Francia, con i suoi 76 calciatori che giocheranno in un altro paese, non è l'unico Paese a "esportare" calciatori. L'Olanda ne conta 41, quasi tutti convogliati nella nazionale di Curaçao. La Germania è terza con 32, trainata dalla Turchia e dalla Bosnia
- Seguono l'Inghilterra con 23, Scozia, Norvegia e Nuova Zelanda le principali destinazioni, il Belgio con 14, divisi tra Congo e Marocco, e la Svezia con 9
- Curaçao porta 26 calciatori al Mondiale, 25 dei quali nati in Olanda. L'isola caraibica, ex territorio olandese, ha costruito la sua nazionale attingendo quasi interamente da calciatori nati nei Paesi Bassi
- Solo uno è nato in patria: Tahith Chong, centrocampista classe 1999 che ha giocato per il Manchester United ed è attualmente allo Sheffield United
- In compenso, nel baseball è l'Olanda ad attingere da Curacao... Nel roster olandese per il WBC 2026 erano ben 14 i giocatori nati nell'isola caraibica
- MARCUS THURAM (Nato a Parma, gioca con la Francia)
- GIULIANO SIMEONE (Nato a Roma, gioca con l'Argentina)
- ALESSANDRO CIRCATI (Nato a Fidenza, gioca con l'Australia)
- Facendo il percorso inverso, quali sono gli italiani nati all'estero che hanno rappresentato la Nazionale? In attività sono due: Jorginho, nato a Imbituba in Brasile, e Vincenzo Grifo, nato a Pforzheim in Germania
- Ma nella storia azzurra i precedenti sono numerosi. Negli anni Trenta, Monti, Guaita e Orsi vinsero il Mondiale del 1934 da oriundi argentini. Claudio Gentile, simbolo della difesa campione del mondo nell'82, era nato a Tripoli. Più di recente Amauri e Thiago Motta, entrambi nati in Brasile
- Se ogni calciatore giocasse per il Paese in cui è nato, l'Inghilterra avrebbe potuto aggiungere alla sua rosa Michael Olise (nato a Londra, gioca per la Francia), Antoine Semenyo (nato a Londra, gioca per il Ghana) e persino il norvegese Erling Haaland, venuto al mondo a Leeds nel 1990 quando il padre Alfie giocava nel club dello Yorkshire
- A questi si potrebbero aggiungere McTominay (Scozia), Wan-Bissaka (Congo), Reyna (Usa) e tanti altri che avrebbero composto un'Inghilterra stellare
- Anche in Germania sono nati calciatori che avrebbero potuto fare la differenza: dai bosniaci Alajbegovic a Kolašinac, ai turchi Calhanoglu a Yildiz fino a Pasalic
- Stesso discorso per la Spagna, che avrebbe potuto aggiungere altri talenti nati in patria: Nico Paz, Hakimi e Brahim Diaz su tutti
- E poi c'è il capitolo Francia: tra i 76 calciatori nati oltralpe che al Mondiale rappresentano un'altra nazione ci sono nomi pesantissimi come Koulibaly, Mahrez, Sarr e Mendy. Solo per citarne alcuni...
- Ci sono otto coppie di fratelli che parteciperanno ai Mondiali. Tra queste, quattro saranno in un Nazionale diversa...
- Guéla Doué e Desiré Doué (nati in Francia: il primo ha scelto la Costa d’Avorio, il secondo la Francia)
- Iñaki Williams e Nico Williams (nati in Spagna: il primo col Ghana, il secondo per la Spagna)
- Derrick Luckassen e Brian Brobbey (nati in Olanda: il primo col Ghana, il secondo per l'Olanda)
- John Souttar e Harry Souttar (nati in Scozia: il primo con Scozia, il secondo con l'Australia)
- Il Qatar è la nazionale più cosmopolita del Mondiale: i suoi 14 calciatori nati all'estero provengono da ben 10 Paesi diversi
- Nico Paz e Giuliano Simeone giocano entrambi per l'Argentina ma sono nati rispettivamente in Spagna e in Italia, dove i loro padri Pablo Paz e Diego Simeone militavano all'epoca. I due papà hanno giocato insieme nella Nazionale argentina del 1998
- Nel Capoverde ci sarà Roberto Lopes, primo nato in Irlanda ai Mondiali dal 2002: lavorava in banca e il Ct di Linkedin l'ha contattato tramite Linkedin...