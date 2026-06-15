Ritmi altissimi con tante occasioni per parte nella seconda partita del gruppo E. E quando sembrava ormai essere destinata a uno 0-0 pieno di emozioni, legni (tre per i sudamericani, uno per gli africani), due ex giocatori della Serie A l'ex torinista Singo, nel ruolo di assistmen, e l'ex atalantino Amad Diallo, nel ruolo di finalizzatore, decidono la partita al 90' portando la squadra di Emerse Fae momentaneamente al 2° posto del gruppo E

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