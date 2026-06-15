Cinque gol, sono una bella presentazione in un Mondiale, soprattutto se hai un super attacco come quello formato da Gyokeres e Isak. La Svezia travolge 5-1 la Tunisia e, approfittando del 2-2 tra Giappone e Paesi Bassi, si porta momentaneamente in testa nel gruppo E. Decidono i due gol di Yasin Ayari (che apre al 7' e chiude al 96' l'incontro), in mezzo i centri di Isak, Gyokeres e Svanberg

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