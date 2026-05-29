Belgio-Egitto, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Parte da Seattle l'avventura del Belgio, inserito nel gruppo G dei Mondiali. La squadra di Rudi Garcia, che si presenta come outsider di qualità a questa edizione, affronta l'Egitto. De Ketelaere preferito a Lukaku a centro dell'attacco.Trossard, De Bruyne e Doku alle sue spalle. Hassan con i big Salah e Marmoush in campo. Calcio d'inizio alle 21
LE FORMAZIONI UFFICIALI
BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. All. Garcia
EGITTO (4-2-3-1): Shoubir; Hany, Ibrahim, Attia, Fatouh; Lashin, Fathy; Salah, Ashour, Zico; Marmoush. All. Hassan
Le formazioni ufficiali
BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne; Onana, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. All. Garcia
EGITTO (4-2-3-1): Shoubir; Hany, Ibrahim, Attia, Fatouh; Lashin, Fathy; Salah, Ashour, Zizo; Marmoush. All. Hassan
Statistiche e curiosità
Belgio ed Egitto si affronteranno per la prima volta in un Mondiale. I quattro precedenti tra le due Nazionali sono state tutte gare amichevoli, per un bilancio di tre vittorie degli egiziani e una dei belgi.
Egitto vittorioso nell'ultimo confronto amichevole con il Belgio
L'ultimo confronto tra Belgio ed Egitto risale a un'amichevole del novembre 2022, terminata 2-1 per la Nazionale egiziana a Kuwait City.
Belgio, una sola sconfitta contro africane ai Mondiali
Il Belgio ha perso soltanto una delle cinque partite (3 vittorie, 1 pareggio) giocate contro avversarie africane ai Mondiali: quella per 2-0, contro il Marocco, nel 2022.
Belgio, 15^ partecipazione ai Mondiali
Per il Belgio sarà il 15° Mondiale della sua storia: nessuna nazionale europea si è qualificata per così tante edizioni, senza mai vincere il trofeo. Di contro, i Diavoli Rossi hanno superato il primo turno in sette delle ultime nove partecipazioni: fanno eccezione soltanto quelle del 1998 e del 2022.
Belgio, una sola sconfitta nelle ultime 15 gare ai gironi dei Mondiali
Il Belgio ha perso soltanto una delle ultime 15 partite (8 vittorie, 6 pareggi) della fase a gironi ai Mondiali, ovvero quella per 0-2 contro il Marocco nel 2022. L'ultima sconfitta dei Diavoli Rossi all'esordio nel torneo risale al 1986, contro i padroni di casa del Messico (1-2).
Belgio qualificato ai Mondiali dopo aver vinto gruppo J
Il Belgio si è qualificato al Mondiale vincendo il Gruppo J della zona UEFA, davanti al Galles. I Diavoli Rossi sono rimasti imbattuti (5 vittorie, 3 pareggi), segnando 29 gol nel periodo; soltanto la Norvegia ha fatto meglio (37 reti) nel girone di qualificazione UEFA.
Quarta partecipazione ai Mondiali per l'Egitto
L'Egitto prenderà parte al Mondiale per la quarta volta, dopo le edizioni del 1934, 1990 e 2018. Finora, la Nazionale egiziana non ha mai vinto un match nel torneo (7 partite - 2 pareggi, 5 sconfitte)
Solo l'Honduras con più partite ai Mondiali senza vincere rispetto all'Egitto
Soltanto l'Honduras ha giocato più partite (nove) rispetto all'Egitto (sette) ai Mondiali, senza mai vincere un match. Inoltre, l'unica volta in cui la Nazionale egiziana è andata in vantaggio in una sfida del Mondiale è stata contro l'Arabia Saudita nel 2018, quando Mohamed Salah segnò il primo gol in una gara poi persa per 2-1.
Egitto imbattuto durante le qualificazioni a questi Mondiali
L'Egitto è rimasto imbattuto (8 vittorie, 2 pareggi) nelle qualificazioni CAF al Mondiale 2026: è stata soltanto la seconda volta in cui ci è riuscito dopo quella del 1934, quando giocò solo due partite in questa fase, battendo la Palestina per 7-1 e 4-1.
Nessun giocatore del Belgio ha partecipato a più gol rispetto a Doku
Nessun giocatore del Belgio ha partecipato a più gol rispetto a Jérémy Doku nelle qualificazioni al Mondiale 2026: sette, frutto di cinque gol e due assist. Inoltre, l'attaccante è stato il miglior giocatore nella zona UEFA per numero di occasioni create su azione (24) e per palloni giocati in area avversaria (110)
Courtois è il terzo giocatore belga per presenze ai Mondiali
Thibaut Courtois ha giocato 15 partite ai Mondiali (sette 'clean sheet' nel parziale); soltanto Enzo Scifo (17) e Jan Ceulemans (16) ne contano più di lui tra i giocatori del Belgio.
Salah miglior marcatore e miglior assist-man dell'Egitto durante le qualificazioni
Mohamed Salah è stato sia il miglior marcatore (nove gol) che il miglior assist-man (tre) dell'Egitto durante le qualificazioni al Mondiale 2026; l'attaccante ha preso parte al 60% dei gol dei Faraoni.
Il Ct dell'Egitto è il miglior marcatore di sempre della sua nazionale
Questo sarà il primo Mondiale di Hossam Hassan come commissario tecnico; l'ex attaccante è il miglior marcatore di sempre dell'Egitto (69 gol) e ha giocato tutte le tre partite della sua Nazionale nella Coppa del Mondo del 1990.