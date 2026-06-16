Al debutto in un Mondiale, Elijah Just è diventato il primo calciatore neozelandese a segnare una doppietta nella stessa partita di Coppa del Mondo. Con le due reti, l'esterno del Motherwell ha raggiunto Balogun, Havertz e Ayari in testa alla classifica marcatori. Dal cricket praticato da bambino al danese imparato vivendo con una famiglia ospitante fino ai 12mila follower su Instagram (che sono già aumentati): ecco chi è il nuovo eroe neozelandese

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