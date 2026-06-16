Chi è Elijah Just, il primo neozelandese a segnare una doppietta ai Mondiali
Al debutto in un Mondiale, Elijah Just è diventato il primo calciatore neozelandese a segnare una doppietta nella stessa partita di Coppa del Mondo. Con le due reti, l'esterno del Motherwell ha raggiunto Balogun, Havertz e Ayari in testa alla classifica marcatori. Dal cricket praticato da bambino al danese imparato vivendo con una famiglia ospitante fino ai 12mila follower su Instagram (che sono già aumentati): ecco chi è il nuovo eroe neozelandese
- Elijah Just è cresciuto in Nuova Zelanda ma da bambino non ha praticato lo sport simbolo del Paese. Giocava a calcio e a cricket perché... i genitori gli vietavano il rugby per paura degli infortuni! Una scelta prudente che, a giudicare dalla doppietta mondiale, ha dato i suoi frutti...
- Il cognome aiuta per il gioco di parole, ma Elijah Just si è presentato davvero al momento giusto. Dopo appena sette minuti ha segnato il primo gol della Nuova Zelanda ai Mondiali 2026 finalizzando una splendida combinazione costruita da Sarpreet Singh e Chris Wood
- Alla prima presenza assoluta ai Mondiali, il classe 2000 ha segnato due volte contro l'Iran. Non è bastato per ottenere la vittoria, perché Rezaeian e Mohebbi hanno fissato il risultato sul 2-2
- Just ha regalato alla Nuova Zelanda un punto e un record: è diventato il primo giocatore neozelandese nella storia a segnare due gol in una stessa partita della Coppa del Mondo
- Con la doppietta all'Iran, Just ha si è portato provvisoriamente al comando della classifica marcatori insieme a Balogun, Havertz e Ayari. Non esattamente il nome più atteso della compagnia, in attesa dei vari Ronaldo, Messi e Haaland...
- Due conclusioni verso la porta e due reti per Elijah Just. Alla prima partita in un Mondiale, il neozelandese chiude con il 100% di realizzazione
- Come si può vedere dalla sua heat map, tanta corsa per il centrocampista che ha occupato praticamente ogni porzione di campo
- Nel 2019 Just ha lasciato la Nuova Zelanda per il FC Helsingør, prima tappa della sua esperienza in Danimarca. Nel 2022 è passato all'AC Horsens, mentre due anni dopo è stato ceduto in prestito agli austriaci dell'SKN St. Pölten. Ora gioca in Scozia con il Motherwell
- Durante l'esperienza in Danimarca ha vissuto con una famiglia ospitante, come accade agli studenti durante i programmi di scambio. La convivenza gli ha permesso di imparare bene la lingua: oltre alla doppietta mondiale, quindi, può vantare anche un danese fluente...
- Come dicevamo, ora gioca in Scozia con il Motherwell e, durante un'intervista, ha anche provato a parlare con l'accento locale. Il risultato è stato divertente, anche perché lo scozzese rappresenta spesso una prova complicata persino per chi parla inglese dalla nascita.
- In Scozia però ha parlato bene la lingua del calcio dato che è stato premiato come miglior calciatore del campionato con 7 reti e 8 assist
- Dopo entrambe le reti, Just ha festeggiato mandando un bacio verso la tribuna e le telecamere. Una doppietta "al bacio" in senso letterale, oltre che tecnico...
- Prima della doppietta mondiale, Just contava circa 12mila follower su Instagram. Sul suo profilo niente pose da superstar o contenuti costruiti a tavolino: soprattutto immagini normali con amici e fidanzata. Dopo due gol ai Mondiali, però, anche l'algoritmo potrebbe iniziare ad accorgersi di lui... È già a 20k dopo poche ore