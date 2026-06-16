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Iraq-Norvegia, le probabili formazioni del match ai Mondiali 2026

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La Norvegia torna ai Mondiali dopo 28 anni e si affida a Erling Haaland, protagonista di una qualificazione perfetta nel girone dell'Italia, con 16 gol in 8 partite. Il centravanti del Manchester City guiderà l'attacco al debutto contro l'Iraq: nei norvegesi non manca la qualità con Sorloth, Nusa e Odegaard... Ecco le probabili formazioni della sfida (stasera a mezzanotte)

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