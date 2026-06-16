La Norvegia torna ai Mondiali dopo 28 anni e si affida a Erling Haaland, protagonista di una qualificazione perfetta nel girone dell'Italia, con 16 gol in 8 partite. Il centravanti del Manchester City guiderà l'attacco al debutto contro l'Iraq: nei norvegesi non manca la qualità con Sorloth, Nusa e Odegaard... Ecco le probabili formazioni della sfida (stasera a mezzanotte)
- Portiere: NYLAND
- Terzino sinistro: RYERSON
- Difensore centrale: AJER
- Difensore centrale: HEGGEM
- Terzino sinistro: WOLFE
- Esterno destro: AURSNES
- Centrocampista centrale: ODEGAARD
- Centrocampista centrale: BERGE
- Esterno sinistro: NUSA
- Attaccante centrale: SORLOTH
- Attaccante centrale: HAALAND
- NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Aursnes; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct. Solbakken
- IRAQ (4-2-3-1): Hassan; Ali, Tahseen, Sulaka, Doski; Al-Ammari, Iqbal; Bayesh, Jasim, Al-Hamadi; Hussein. Ct Arnold