Partita piena di emozioni all'Hard Rock Stadium di Miami tra Arabia Saudita e Uruguay. Nel primo tempo Al Amri approfitta di una respinta corta di un Muslera non perfetto e porta avanti i sauditi al 41'. Nella ripresa, Bielsa sostituisce un Nunez inconsistente e Vina e i sudamericani mettono in atto un vero e proprio assedio. All'80' Araujo segna, poi si scatena il portiere arabo Al Owais che dice no agli avversari più volte. Nel gruppo H tutte e 4 le squadre sono in parità

TABELLINO E STATISTICHE