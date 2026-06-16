Mondiali 2026, il gol di Svanberg in Svezia-Tunisia convalidato grazie al chip nel pallonela ricostruzione
Il quarto gol della Svezia nel 5-1 contro la Tunisia è stato assegnato grazie a un sensore presente nel pallone dei Mondiali. La rete di Svanberg, inizialmente annullata per fuorigioco, è diventata regolare dopo che il chip ha rilevato un tocco quasi impercettibile di Isak. Il segnale, mostrato attraverso un grafico a onde, ha permesso al VAR di individuare con precisione il momento del contatto e valutare la posizione del marcatore
Mattias Svanberg ha segnato il quarto gol della Svezia appena 18 secondi dopo il suo ingresso in campo ma la rete è stata inizialmente annullata per fuorigioco. Dopo le proteste svedesi, il VAR ha rivisto l'azione: dalle immagini non era possibile stabilire con certezza se Isak avesse deviato il pallone prima dell'arrivo di Svanberg. È stato, invece, decisivo il sensore presente in 'Trionda' che ha rilevato un leggerissimo tocco dell'attaccante. In quel momento Svanberg era già rientrato in posizione regolare: l'ultima giocata di Isak ha quindi cambiato il riferimento per il fuorigioco e permesso di convalidare il gol.
Come funziona il pallone "tecnologico" dei Mondiali
'Trionda', il pallone ufficiale dei Mondiali prodotto da Adidas, contiene un microchip che deve essere ricaricato prima di ogni partita. La tecnologia Connected Ball registra in tempo reale i movimenti della sfera e ogni contatto con i calciatori, trasmettendo immediatamente i dati alla sala VAR. Il sistema era già stato utilizzato ai Mondiali del 2022 e agli Europei del 2024 ma il gol di Svanberg è stato il primo episodio in cui il sensore si è rivelato decisivo per individuare un tocco impercettibile e stabilire il momento corretto per valutare il fuorigioco. Ma come funziona nel concreto? Il sensore registra ogni contatto con il pallone e lo mostra attraverso un grafico: la linea resta piatta senza tocchi e produce un picco al momento dell'impatto. Il dato viene poi incrociato con le immagini e con il fuorigioco semiautomatico per stabilire l'istante esatto della giocata.