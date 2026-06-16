Il quarto gol della Svezia nel 5-1 contro la Tunisia è stato assegnato grazie a un sensore presente nel pallone dei Mondiali. La rete di Svanberg, inizialmente annullata per fuorigioco, è diventata regolare dopo che il chip ha rilevato un tocco quasi impercettibile di Isak. Il segnale, mostrato attraverso un grafico a onde, ha permesso al VAR di individuare con precisione il momento del contatto e valutare la posizione del marcatore

Mattias Svanberg ha segnato il quarto gol della Svezia appena 18 secondi dopo il suo ingresso in campo ma la rete è stata inizialmente annullata per fuorigioco. Dopo le proteste svedesi, il VAR ha rivisto l'azione: dalle immagini non era possibile stabilire con certezza se Isak avesse deviato il pallone prima dell'arrivo di Svanberg. È stato, invece, decisivo il sensore presente in 'Trionda' che ha rilevato un leggerissimo tocco dell'attaccante. In quel momento Svanberg era già rientrato in posizione regolare: l'ultima giocata di Isak ha quindi cambiato il riferimento per il fuorigioco e permesso di convalidare il gol.