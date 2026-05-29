Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
OLA1
SWE0
GER-
CIV-
SCO0
MAR1
BRA3
HAI0
TUR0
PAR1
MondialiGiornata 2 - sabato 20 giugno 2026Giornata 2 - sab 20 giu
LIVE1T
Olanda
Brobbey B. 5'
1 - 0
Svezia
Olanda
Brobbey B. 5'
1 - 0 Svezia
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • NOTIZIE

Olanda-Svezia, risultato LIVE dei Mondiali 2026

A caccia della vittoria dopo il pari all'esordio col Giappone, Koeman schiera il tridente con Malen e Gakpo insieme a Brobbey (preferito a Summerville, in gol contro i nipponici). Recuperato De Jong a centrocampo. Solo conferme per Potter dopo il 5-1 alla Tunisia: attenzione alla coppia Gyokeres-Isak, dentro anche gli 'italiani' Hien e Karlstrom

MONDIALI, LE NEWS DI OGGI LIVE

LIVE
GOL!

Ha segnato l'Olanda!

5' - Gol di Brobbey!

2' - Primo tentativo dell'Olanda con il tocco di Malen per l'inserimento di Reijnders in area, Hien legge prima la giocata e sbroglia la matassa 

Si parte!

1' - Il primo pallone è toccato dall'Olanda

Le squadre sono in campo

Si parte dagli inni nazionali, in primis quello olandese

Il rendimento dei 66 giocatori della A al Mondiale

Il rendimento dei 66 giocatori della Serie A convocati al Mondiale

Il rendimento dei 66 giocatori della Serie A convocati al Mondiale

Vai al contenuto

Svezia, la coppia Gyokeres-Isak contro la Tunisia

Le statistiche più strane del Mondiale 2026

I 62 tiri senza segnare della Turchia, i tantissimi autogol, l'Inghilterra che vince contro una big per la prima volta dal 2002 (!), Ronaldo a quota dieci partite di fila senza reti e quel particolare primato di Hervé Renard

Sembrano false ma sono vere: le statistiche più strane del Mondiale 2026

Sembrano false ma sono vere: le statistiche più strane del Mondiale 2026

Vai al contenuto

Certezza Van Dijk: i numeri tra Liverpool e Olanda

Mondiali, tutti gli MVP delle partite

Ancora premiato Balogun: gli MVP dei Mondiali partita per partita

Ancora premiato Balogun: gli MVP dei Mondiali partita per partita

Vai al contenuto

Thuram presenta Mbappé a Dumfries: la videochiamata

I futuri compagni al Real Madrid a colloquio grazie a Marcus...

Thuram fa da tramite: la videochiamata tra Dumfries e Mbappé è virale

Thuram fa da tramite: la videochiamata tra Dumfries e Mbappé è virale

Vai al contenuto

La classifica marcatori dei Mondiali

Cunha e Vinicius Jr si avvicinano a David e Messi: la classifica marcatori dei Mondiali

Cunha e Vinicius Jr si avvicinano a David e Messi: la classifica marcatori dei Mondiali

Vai al contenuto

Le classifiche di tutti i gironi

CLASSIFICHE MONDIALI. La situazione dopo Brasile-Haiti e Turchia-Paraguay

CLASSIFICHE MONDIALI. La situazione dopo Brasile-Haiti e Turchia-Paraguay

Vai al contenuto

La formazione dell'Olanda

Solo un ritocco per Koeman dopo il 2-2 all'esordio contro il Giappone. Nel tridente titolare non c'è Summerville ma Brobbey, schierato accanto a Malen e Gakpo. Recuperato De Jong a centrocampo, dietro non si cambia sulle fasce con Dumfries e Van De Ven

Olanda

La formazione della Svezia

Nessuna novità iniziale per Potter rispetto all'undici che ha battuto 5-1 la Tunisia al debutto. Intoccabile la coppia Gyokeres-Isak, loro come lo scatenato Ayari autore di una doppietta. Nel 3-5-2 titolare spazio anche agli 'italiani' Hien e Karlstrom

Svezia

Mondiali, tutte le news di oggi LIVE

Mondiali 2026, i risultati e le news di oggi LIVE

Mondiali 2026, i risultati e le news di oggi LIVE

Vai al contenuto

L'Olanda frena col Giappone

Finisce 2-2 il debutto ai Mondiali della squadra di Koeman

Kamada all'88', Olanda gelata: 2-2 col Giappone

Kamada all'88', Olanda gelata: 2-2 col Giappone

Vai al contenuto

Goleada all'esordio della Svezia

Cinque i gol rifilati alla Tunisia

La Svezia dilaga alla 'prima': manita alla Tunisia

La Svezia dilaga alla 'prima': manita alla Tunisia

Vai al contenuto
statistiche

Olanda e Svezia si affrontano per la seconda volta ai Mondiali: il loro primo incontro, nella fase a gironi del 1974, terminò 0-0 e vide protagonista la celebre "finta" di Johan Cruyff, uno degli 11 dribbling riusciti del giocatore in quella partita - nessun giocatore ne completò di più in un singolo match di quell'edizione

statistiche

I due precedenti tra Olanda e Svezia in uno dei principali tornei internazionali hanno prodotto 77 tiri ma nemmeno un gol: 38 conclusioni ai Mondiali del 1974 (0-0) e 39 a Euro 2004 (0-0 dopo i tempi supplementari, 5-4 per l'Olanda ai rigori)

statistiche

La Svezia ha vinto solo una delle ultime sette partite contro l'Olanda, nelle qualificazioni agli Europei del 2011 (3-2). Il bilancio è completato da tre vittorie per gli olandesi e tre pareggi

statistiche

L'ultimo incontro dell'Olanda ai Mondiali contro una Nazionale europea risale all'edizione 2014, quando sconfisse la Spagna per 5-1 nella fase a gironi

statistiche

La Svezia ha vinto solo uno dei sette precedenti incontri della fase a gironi dei Mondiali contro avversarie europee (2 pareggi, 4 sconfitte); l'unico successo risale al 1994 negli Stati Uniti - 3-1 contro la Russia

statistiche

L'Olanda è imbattuta da 13 partite ai Mondiali (8 vittorie, 5 pareggi), dalla sconfitta per 1-0 nella finale del 2010 contro la Spagna; si tratta della striscia di imbattibilità più lunga nella storia del torneo, a pari merito con quella registrata dal Brasile tra il 1958 e il 1966 (11 vittorie, 2 pareggi)

statistiche

Dopo la vittoria per 5-1 contro la Tunisia nella prima giornata, la Svezia punta a vincere le prime due partite della fase a gironi ai Mondiali per la seconda volta nella sua storia, dopo esserci riuscita nel 1958

statistiche

L'Olanda ha pareggiato entrambe le ultime due partite ai Mondiali, sempre con il punteggio di 2-2 (contro l'Argentina nel 2022 e contro il Giappone nel 2026). In precedenza, solo una volta non era riuscita a vincere per tre partite consecutive nella competizione (una serie di cinque tra il 1978 e il 1990)

statistiche

I cinque gol segnati dalla Svezia nella prima giornata contro la Tunisia eguagliano già lo score realizzativo dell'intera fase a gironi dei Mondiali 2018; in precedenza, la Nazionale svedese ha segnato più gol in questa fase solo in una delle ultime sei edizioni del torneo (sei nel 1994)

statistiche

Alexander Isak ha preso parte a tre gol nella vittoria della Svezia contro la Tunisia nella prima giornata (una rete e due assist); si tratta del numero di partecipazioni più alto per un giocatore svedese in una singola edizione del torneo dai tempi di Henrik Larsson nel 2002 (tre anche per lui)

statistiche

Ryan Gravenberch ha fornito due assist nella prima giornata contro il Giappone, tante partecipazioni quante ne aveva registrate nelle sue precedenti 27 presenze con l'Olanda (una rete e un passaggio vincente); Gravenberch potrebbe diventare il secondo giocatore olandese a servire un assist in entrambe le sue prime due presenze ai Mondiali, dopo Daley Blind nel 2014