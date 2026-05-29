Olanda-Svezia, risultato LIVE dei Mondiali 2026

Ha segnato l'Olanda!
5' - Gol di Brobbey!
A caccia della vittoria dopo il pari all'esordio col Giappone, Koeman schiera il tridente con Malen e Gakpo insieme a Brobbey (preferito a Summerville, in gol contro i nipponici). Recuperato De Jong a centrocampo. Solo conferme per Potter dopo il 5-1 alla Tunisia: attenzione alla coppia Gyokeres-Isak, dentro anche gli 'italiani' Hien e Karlstrom
5' - Gol di Brobbey!
2' - Primo tentativo dell'Olanda con il tocco di Malen per l'inserimento di Reijnders in area, Hien legge prima la giocata e sbroglia la matassa
1' - Il primo pallone è toccato dall'Olanda
Si parte dagli inni nazionali, in primis quello olandese
I 62 tiri senza segnare della Turchia, i tantissimi autogol, l'Inghilterra che vince contro una big per la prima volta dal 2002 (!), Ronaldo a quota dieci partite di fila senza reti e quel particolare primato di Hervé Renard
I futuri compagni al Real Madrid a colloquio grazie a Marcus...
Solo un ritocco per Koeman dopo il 2-2 all'esordio contro il Giappone. Nel tridente titolare non c'è Summerville ma Brobbey, schierato accanto a Malen e Gakpo. Recuperato De Jong a centrocampo, dietro non si cambia sulle fasce con Dumfries e Van De Ven
Nessuna novità iniziale per Potter rispetto all'undici che ha battuto 5-1 la Tunisia al debutto. Intoccabile la coppia Gyokeres-Isak, loro come lo scatenato Ayari autore di una doppietta. Nel 3-5-2 titolare spazio anche agli 'italiani' Hien e Karlstrom
Finisce 2-2 il debutto ai Mondiali della squadra di Koeman
Cinque i gol rifilati alla Tunisia
Olanda e Svezia si affrontano per la seconda volta ai Mondiali: il loro primo incontro, nella fase a gironi del 1974, terminò 0-0 e vide protagonista la celebre "finta" di Johan Cruyff, uno degli 11 dribbling riusciti del giocatore in quella partita - nessun giocatore ne completò di più in un singolo match di quell'edizione
I due precedenti tra Olanda e Svezia in uno dei principali tornei internazionali hanno prodotto 77 tiri ma nemmeno un gol: 38 conclusioni ai Mondiali del 1974 (0-0) e 39 a Euro 2004 (0-0 dopo i tempi supplementari, 5-4 per l'Olanda ai rigori)
La Svezia ha vinto solo una delle ultime sette partite contro l'Olanda, nelle qualificazioni agli Europei del 2011 (3-2). Il bilancio è completato da tre vittorie per gli olandesi e tre pareggi
L'ultimo incontro dell'Olanda ai Mondiali contro una Nazionale europea risale all'edizione 2014, quando sconfisse la Spagna per 5-1 nella fase a gironi
La Svezia ha vinto solo uno dei sette precedenti incontri della fase a gironi dei Mondiali contro avversarie europee (2 pareggi, 4 sconfitte); l'unico successo risale al 1994 negli Stati Uniti - 3-1 contro la Russia
L'Olanda è imbattuta da 13 partite ai Mondiali (8 vittorie, 5 pareggi), dalla sconfitta per 1-0 nella finale del 2010 contro la Spagna; si tratta della striscia di imbattibilità più lunga nella storia del torneo, a pari merito con quella registrata dal Brasile tra il 1958 e il 1966 (11 vittorie, 2 pareggi)
Dopo la vittoria per 5-1 contro la Tunisia nella prima giornata, la Svezia punta a vincere le prime due partite della fase a gironi ai Mondiali per la seconda volta nella sua storia, dopo esserci riuscita nel 1958
L'Olanda ha pareggiato entrambe le ultime due partite ai Mondiali, sempre con il punteggio di 2-2 (contro l'Argentina nel 2022 e contro il Giappone nel 2026). In precedenza, solo una volta non era riuscita a vincere per tre partite consecutive nella competizione (una serie di cinque tra il 1978 e il 1990)
I cinque gol segnati dalla Svezia nella prima giornata contro la Tunisia eguagliano già lo score realizzativo dell'intera fase a gironi dei Mondiali 2018; in precedenza, la Nazionale svedese ha segnato più gol in questa fase solo in una delle ultime sei edizioni del torneo (sei nel 1994)
Alexander Isak ha preso parte a tre gol nella vittoria della Svezia contro la Tunisia nella prima giornata (una rete e due assist); si tratta del numero di partecipazioni più alto per un giocatore svedese in una singola edizione del torneo dai tempi di Henrik Larsson nel 2002 (tre anche per lui)
Ryan Gravenberch ha fornito due assist nella prima giornata contro il Giappone, tante partecipazioni quante ne aveva registrate nelle sue precedenti 27 presenze con l'Olanda (una rete e un passaggio vincente); Gravenberch potrebbe diventare il secondo giocatore olandese a servire un assist in entrambe le sue prime due presenze ai Mondiali, dopo Daley Blind nel 2014