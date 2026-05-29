Olanda-Svezia, risultato LIVE dei Mondiali 2026

L'Olanda ha pareggiato entrambe le ultime due partite ai Mondiali, sempre con il punteggio di 2-2 (contro l'Argentina nel 2022 e contro il Giappone nel 2026). In precedenza, solo una volta non era riuscita a vincere per tre partite consecutive nella competizione (una serie di cinque tra il 1978 e il 1990)