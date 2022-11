Mentre quello che verrà utilizzato nella prima fase del torneo è stato ufficializzato da Adidas, il portale specializzato Footy Headlines avrebbe spoilerato la versione del pallone che verrà usato nella finale dei prossimi Mondiali in Qatar. In attesa di conferma delle anticipazioni, rivediamo quali sono stati i palloni utilizzati in tutte le edizioni dei Mondiali. Li ricordi tutti? Alcuni sono davvero iconici e indimenticabili

