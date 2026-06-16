Nel video l’analisi di Massimo Marianella dopo il sorprendente pareggio della Spagna nel debutto Mondiale contro Capo Verde. Yamal è partito dalla panchina, sta recuperando dalla lesione al bicipite femorale della coscia sinistra subita lo scorso 22 maggio. Non è al meglio (così come Rodri) e dalla loro ricerca della forma migliore passeranno le chance delle Furie Rosse di essere protagonisti fino in fondo in questa Coppa del Mondo

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