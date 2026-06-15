 Mondiali 2026, Spagna-Capo Verde 0-0: le pagelle | Sky Sport
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Mondiali 2026, Spagna-Capo Verde 0-0: le pagelle

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Spagna e Capo Verde non vanno oltre lo 0-0: primo punto per Capo Verde alla prima partita assoluta in un Mondiale. Il migliore è Lopes, bene anche Vozinha: voto 7. Nella Spagna 6 a Yamal, delude il tridente titolare. Tutti i voti

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