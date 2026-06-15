Spagna e Capo Verde non vanno oltre lo 0-0: primo punto per Capo Verde alla prima partita assoluta in un Mondiale. Il migliore è Lopes, bene anche Vozinha: voto 7. Nella Spagna 6 a Yamal, delude il tridente titolare. Tutti i voti
- UNAI SIMON voto 6
- LLORENTE voto 6
- CUBARSÍ voto 6
- LAPORTE voto 6
- CUCURELLA voto 6.5
- PEDRI voto 5.5
- RODRI voto 6
- FABIAN RUIZ voto 5
- FERRAN TORRES voto 5.5
- OYARZABAL voto 5
- GAVI voto 5
- DAL 71' YAMAL voto 6
- DAL 71' MERINO voto 6
- DALL' 81' OLMO voto SV
- DALL'87' WILLIAMS voto SV
- VOZINHA voto 7
- MOREIRA voto 5.5
- LOPES voto 7 (MVP)
- BORGES voto 6.5
- S. CABRAL voto 6
- PINA voto 6.5
- MENDES voto 6
- L.DUARTE voto 6
- MONTEIRO voto 6
- J. CABRAL voto 6.5
- LIVRAMENTO voto 5.5
I SUBENTRATI
- DAL 61' D. DUARTE voto 6
- DAL 61' NUNO DA COSTA voto 6
- DAL 61' SEMEDO voto 6.5
- DAL 76' JOAO PAULO voto SV
- DAL 79' ARCANJO voto SV