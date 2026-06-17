 Argentina Algeria 3-0 ai Mondiali 2026: risultato, gol e classifica | Sky Sport
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Argentina-Algeria 3-0: Messi, tre gol per la storia. Eguagliato Klose

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Un'esordio all'insegna di Leo Messi. I campioni in carica dell'Argentina aprono il loro torneo con un secco 3-0 contro l'Algeria. Nel tabellino del match c'è solo un nome ed è quello del numero 10 che con la tripletta realizzata a 38 anni raggiunge Miro Klose nella classifica dei migliori bomber dei Mondiali di sempre con 16 reti. La Pulce è andata a segno in 5 delle 6 edizioni giocate e ha tutto il tempo per realizzare quel gol che manca per diventare il migliore di sempre

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