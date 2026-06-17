Un'esordio all'insegna di Leo Messi. I campioni in carica dell'Argentina aprono il loro torneo con un secco 3-0 contro l'Algeria. Nel tabellino del match c'è solo un nome ed è quello del numero 10 che con la tripletta realizzata a 38 anni raggiunge Miro Klose nella classifica dei migliori bomber dei Mondiali di sempre con 16 reti. La Pulce è andata a segno in 5 delle 6 edizioni giocate e ha tutto il tempo per realizzare quel gol che manca per diventare il migliore di sempre
- Inizio subito emozionante con due gol annullati per fuorigioco. Il primo è di Messi, imbeccato da Lautaro Martinez al di là della linea dei difensori algerini. Sul ribaltamento di fronte è Chaibi a far esultare la squadra di Petkovic ma poi arriva il fischio dell'arbitro polacco Marciniak a vanificare tutto
- Al secondo tentativo Leo Messi trova il vantaggio per l'Argentina. Palla filtrante dell'ex Udinese Rodrigo De Paul e il numero 10 albiceleste trova centralmente il varco per puntare la porta avversaria. Il resto lo fa il suo sinistro che diventa storico. Questo Mondiale diventa il quinto in cui Messi ha segnato
- I numeri di Messi sono impressionanti. 118 i gol segnati in Nazionale nel giorno della sua presenza numero 200. Primo giocatore a giocare in sei Mondiali e ad andare a segno in 5 edizioni. La prima volta nel 2006, 20 anni fa, all'esordio contro Serbia-Montenegro. Record assoluto di differenza temporale tra primo e ultimo gol in un mondiale superando Ronaldo che lo deteneva (16 anni e 164 giorni). Nel 2010 non ha segnato. Nelle altre edizioni: 2014 (4 gol), 2018 (1 gol), 2022 (7 gol)
- Un gol annullato per un fuorigioco di pochi centimetri, la conclusione più pericolosa che ha costretto il Dibu Martinez alla parata più difficile in angolo e poi un altro tiro, nel finale di primo tempo, sull'esterno della rete. E' Fares Chaibi, l'uomo più pericoloso dopo il primo tempo, fra i giocatori di Vladimir Petkovic
- E' durata 55 minuti la prima partita di Lautaro Martinez al Mondiale. Una prova non esaltante quella dell'attaccante dell'Inter che come si vede nella Heat Map ha girato spesso lontano dall'area di rigore avversaria trovando solo pochi secondi prima di lasciare il campo una conclusione insidiosa verso la porta di Zidane, respinta dal portiere algerino
- Ancora un'incertezza del portiere algerino Zidane, sotto gli occhi del papà Zinedine in tribuna, che respinge male sui piedi di Messi e il numero 10 trova il raddoppio e il gol numero 15 nelle 6 edizioni dei Mondiali in cui è stato in campo. Sale ora sul podio accanto a Ronaldo, 15 gol anche lui, e alle spalle di Klose che ne ha segnati 16 ma per la Pulce è questione di pochi minuti......
- ..... e arriva al minuto 76 il gol che vale la storia. E' di Nico Gonzalez l'assist che permette a Messi di realizzare la tripletta che vale il gol numero 16 in tutte le edizioni dei Mondiali giocate dall'argentino. Eguagliato il record del tedesco Miroslav Klose ma il tempo per batterlo è tutto dalla parte del numero 10 albiceleste