Un'esordio all'insegna di Leo Messi. I campioni in carica dell'Argentina aprono il loro torneo con un secco 3-0 contro l'Algeria. Nel tabellino del match c'è solo un nome ed è quello del numero 10 che con la tripletta realizzata a 38 anni raggiunge Miro Klose nella classifica dei migliori bomber dei Mondiali di sempre con 16 reti. La Pulce è andata a segno in 5 delle 6 edizioni giocate e ha tutto il tempo per realizzare quel gol che manca per diventare il migliore di sempre

TABELLINO E CRONACA