Argentina e Austria si affronteranno per la prima volta in un Mondiale. L'Argentina è imbattuta nei due precedenti incontri, entrambi amichevoli disputate a Vienna: una vittoria per 5-1 nel 1980, in cui Diego Maradona ha realizzato la sua unica tripletta in Nazionale, e un pareggio per 1-1 nel 1990
Argentina-Austria, formazioni ufficiali e risultato LIVE dei Mondiali 2026
All'AT&T Stadium di Arlington (Texas) l'Albiceleste affronta l'Austria. Scaloni riparte da Messi, dopo la tripletta all'esordio contro l'Algeria: c'è Leo con Lautaro Martinez in avanti. Da terzini spazio a Molina e Medina. Rangnick punta su Gregoritsch (e non Kalajdzic o Arnautovic) in attacco, con il tridente Schmid-Wanner-Sabitzer alle spalle. Calcio d'inizio alle 19
Argentina-Austria, arbitra l'egiziano Mohamed
- Arbitro: Mohamed (EGY)
- Assistenti: Abouelregal (EGY) - Taha (EGY)
- IV: Hernández (ESP)
- VAR: Al-Marri (QAT)
- AVAR: Ashour (EGY)
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Formazioni ufficiali
ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Medina; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Almada; Messi, La. Martinez. Ct Scaloni
AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Wanner, Sabitzer; Gregoritsch. Ct Rangnick
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L'Argentina ha perso solo una delle ultime otto partite della fase a gironi dei Mondiali contro Nazionali europee (4 vittorie, 3 pareggi), ovvero la sconfitta per 3-0 contro la Croazia nell'edizione 2018
L'Austria ha iniziato i Mondiali 2026 con una vittoria per 3-1 sulla Giordania e cercherà di vincere le sue prime due partite del torneo per la prima volta dal 1982
Dalla sconfitta all'esordio contro l'Arabia Saudita nel 2022, l'Argentina è rimasta imbattuta per sette partite dei Mondiali (5 vittorie, 2 pareggi), segnando esattamente tre gol nella semifinale 2022 (3-0 contro la Croazia), nella finale (3-3 contro la Francia) e nella gara d'apertura di questa edizione (3-0 contro l'Algeria). L'Albiceleste potrebbe diventare la settima nazionale a segnare almeno tre reti in quattro partite consecutive nel torneo, la prima dopo la Spagna tra il 1998 e il 2002
L'Austria ha vinto 10 delle ultime 12 partite in tutte le competizioni (1 pareggio, 1 sconfitta), incluse tutte le quattro più recenti. Tuttavia, dopo il successo per 1-0 contro il Cile ai Mondiali 1982, ha vinto poi solo una delle 10 partite contro avversarie sudamericane in tutte le competizioni (4 pareggi, 5 sconfitte), contro l'Uruguay in un'amichevole nel novembre 2017
L'Argentina ha vinto ciascuna delle ultime otto partite in tutte le competizioni con un punteggio complessivo di 24-1; l'ultima volta che ha registrato una striscia di vittorie più lunga è stata tra novembre 2015 e giugno 2016 (9)
Sette degli ultimi 10 gol dell'Austria ai Mondiali sono arrivati da calcio piazzato (3 da corner, 2 su rigore, 1 da punizione indiretta, 1 da punizione diretta), così come 15 delle ultime 17 reti sono state segnate nel secondo tempo, segnando un gol oltre il 90° minuto in ciascuna delle ultime quattro partite nella competizione
Contro l'Algeria nella prima giornata, Lionel Messi ha segnato la 61^ tripletta della sua carriera professionistica (50 con i club e 11 con l'Argentina), diventando il miglior marcatore nella storia dei Mondiali a pari merito con Miroslav Klose, entrambi con 16 gol. Con una rete in questa partita Messi diventerebbe il terzo giocatore nella storia del torneo a segnare in sei partite consecutive, dopo il francese Fontaine nel 1958 e il brasiliano Jairzinho nel 1970
Lionel Messi ha partecipato a otto dei 10 tiri dell'Argentina contro l'Algeria nella prima giornata (6 conclusioni, 2 occasioni create), mentre sette dei suoi nove line breaking passes sono avvenuti nell'ultimo terzo di campo (due dei quali hanno superato la linea difensiva avversaria), il dato più alto tra i giocatori in campo
Se dovesse scendere in campo, Marcel Sabitzer collezionerebbe la sua 100^ gara con l'Austria diventando il quarto giocatore con più presenze nella storia della Nazionale a pari merito con Aleksandar Dragovic, dopo Marko Arnautovic (134 prima di questa partita), David Alaba (114 prima di questa partita) e Andreas Herzog (103)