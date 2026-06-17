Meno di mezz'ora è servita ad Haaland per portare avanti la Norvegia contro l’Iraq. L’attaccante del City ha sfruttato l’assist dalla sinistra di Wolfe per realizzare il vantaggio vanificato poco dopo dal bel colpo di testa di Hussein. Prima dell'intervallo ancora Haaland però ha approfittato di un disimpegno troppo molle di Hassan per il nuovo vantaggio. Chiudono i conti nel finale Ostigaard di testa da angolo, e poi Thorstvedt con una deviazione, i primi gol che arrivano dalla serie A

TABELLINO E STATISTICHE