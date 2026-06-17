E' stata la notte di Leo Messi. Tripletta a 38 anni contro l'Algeria e record di gol Mondiali eguagliato raggiungendo Klose a 16 reti all'esordio della sesta edizione del torneo giocata, mai nessuno come lui. Il torneo prosegue con altre quattro partite, tra cui l'esordio del Portogallo e Inghilterra-Croazia. Qui tutte le principali notizie di giornata in tempo reale

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