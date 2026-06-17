Mondiali 2026, le news di oggi e i risultati della notte
E' stata la notte di Leo Messi. Tripletta a 38 anni contro l'Algeria e record di gol Mondiali eguagliato raggiungendo Klose a 16 reti all'esordio della sesta edizione del torneo giocata, mai nessuno come lui. Il torneo prosegue con altre quattro partite, tra cui l'esordio del Portogallo e Inghilterra-Croazia. Qui tutte le principali notizie di giornata in tempo reale
La classifica del gruppo I
La Norvegia risponde alla Francia e guida, per differenza reti, il gruppo I
Haaland, esordio con doppietta: 4-1 della Norvegia all'Iraq
La notte ha portato anche l'esordio della Norvegia che ha sconfitto 4-1 l'Iraq nel segno di Haaland. Doppietta per l'attaccante del Manchester City, all'esordio assoluto nella competizione. Primo gol anche dalla "serie A" con il genoano Ostigaard che ha firmato il 3-1
Il solito Haaland, doppietta all'esordio Mondiale: la Norvegia batte l'IraqVai al contenuto
Messi, esordio boom con l'Argentina: tripletta all'Algeria
I campioni del Mondo in carica dell'Argentina di Lionel Scaloni si sono presentati alla grande al Mondiale 2026. Tre gol all'Algeria, tutti firmati da Leo Messi, che valgono il successo e nuovi record per il 38enne capitano dell'Albiceleste