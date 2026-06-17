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Mondiali 2026, le news di oggi e i risultati della notte

live DAY-7

E' stata la notte di Leo Messi. Tripletta a 38 anni contro l'Algeria e record di gol Mondiali eguagliato raggiungendo Klose a 16 reti all'esordio della sesta edizione del torneo giocata, mai nessuno come lui. Il torneo prosegue con altre quattro partite, tra cui l'esordio del Portogallo e Inghilterra-Croazia. Qui tutte le principali notizie di giornata in tempo reale

MONDIALI, TUTTE LE NOTIZIE

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La classifica del gruppo I

La Norvegia risponde alla Francia e guida, per differenza reti, il gruppo I

La classifica del gruppo I

Haaland, esordio con doppietta: 4-1 della Norvegia all'Iraq

La notte ha portato anche l'esordio della Norvegia che ha sconfitto 4-1 l'Iraq nel segno di Haaland. Doppietta per l'attaccante del Manchester City, all'esordio assoluto nella competizione. Primo gol anche dalla "serie A" con il genoano Ostigaard che ha firmato il 3-1

Il solito Haaland, doppietta all'esordio Mondiale: la Norvegia batte l'Iraq

Il solito Haaland, doppietta all'esordio Mondiale: la Norvegia batte l'Iraq

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Messi, esordio boom con l'Argentina: tripletta all'Algeria

I campioni del Mondo in carica dell'Argentina di Lionel Scaloni si sono presentati alla grande al Mondiale 2026. Tre gol all'Algeria, tutti firmati da Leo Messi, che valgono il successo e nuovi record per il 38enne capitano dell'Albiceleste

Leo Messi entra nella storia: tripletta all'esordio contro l'Algeria

Leo Messi entra nella storia: tripletta all'esordio contro l'Algeria

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