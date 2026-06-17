Argentina, Messi in lacrime dopo la tripletta ai Mondiali: "Passato giorni difficili"
Tripletta e lacrime: una serata da ricordare per Lionel Messi che ha inaugurato il suo sesto Mondiale con un'altra prestazione che finirà nella storia. "Ho passato momenti difficili" ha raccontato l'argentino dopo la partita che, a quasi 39 anni, riesce ancora a stupire tutti
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- Un mancino incrociato dalla lunetta al 17', un tap-in col destro all'ora di gioco e poi ancora un sinistro chirurgico dal limite a sugellare il 3-0 a un quarto d'ora dal termine. È iniziato così il sesto Mondiale della carriera di Lionel Messi (e in cinque è andato a segno), con una tripletta firmata a 20 anni esatti di distanza dalla sua rete alla Serbia, la sua prima in una Coppa del Mondo
- Una tripletta grazie al quale è salito a quota 120 reti con la maglia dell'Argentina ma, soprattutto, ha raggiunto Klose in testa alla classifica marcatori all-time dei Mondiali a 16 gol. La Pulga è primatista del torneo anche negli assist (8)
- Tre colpi uno dietro l'altro che hanno affossato l'Algeria, ma che hanno colpito emotivamente anche lo stesso Messi, in lacrime dopo la tripletta realizzata. E le ragioni di quelle lacrime la ha spiegate lui stesso nel post-partita...
- "È una questione completamente distante dallo sport, ma ho passato dei giorni difficili e complicati - ha spiegato l'attaccante che, tra una settimana, compirà 39 anni -. Ringrazio tutta la delegazione e tutti i miei compagni perché sono stati come sempre al mio fianco, dandomi la forza perché tutto andasse bene"
- Sul fatto di essere diventato il miglior marcatore all time nella storia dei Mondiali (a pari merito con Klose) ha aggiunto: "È un onore stare lì per quello che significa però per me sono statistiche: in quella classifica ci sono anche Ronaldo e Mbappé, che di gol nella sua prima partita ne ha segnati due. Sono statistiche per me, ovviamente è un lusso poter competere con loro ma sono solo statistiche. Ronaldo per me è stato il più grande goleador e non è primo"
- "Ho avuto la fortuna di realizzare tutti i miei sogni e l’ho fatto a livello di gruppo, che mi ha portato a un livello più alto di quello che avrei potuto ottenere a livello individuale - ha aggiunto -. Oggi sto approfittando di questo, di un gruppo fantastico che mi fa sentire bene. E per fortuna posso divertirmi sul campo come ho sempre amato. Onestamente, tutto quello che ho vissuto è molto più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino"
- "A me piace competere, dare il massimo: se potrò continuare a farlo e starò bene, continuerò a farlo. Il calcio mi piace, è la passione che ho da quando sono bambino e quando mi sento bene do il massimo. In questi giorni stiamo guardando la serie su Rafa Nadal e mi identifico molto in lui: credo che in questo siamo simili"
- "Felice per l'inizio, grato per l'affetto e molto orgoglioso di vedere questo gruppo competere di nuovo come ha fatto per tutti questi anni", sono state invece le parole di Leo Messi sul proprio profilo Instagram
- Anche il Ct dell'Albiceleste, Scaloni ha celebrato Messi: "È davvero difficile da spiegare - ha detto -. Siamo ancora stupiti da lui, anche se lo vediamo tutti i giorni. È il migliore da 20 anni e riesce ancora a fare faville in ogni singola partita. Non serve essere tifosi dell'Argentina per ammirare quello che fa, gioca con persone che scendono in campo con il cuore per lui"