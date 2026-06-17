 Messi (Argentina) in lacrime dopo tripletta ai Mondiali: 'Giorni difficili' | Sky Sport
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Argentina, Messi in lacrime dopo la tripletta ai Mondiali: "Passato giorni difficili"

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Tripletta e lacrime: una serata da ricordare per Lionel Messi che ha inaugurato il suo sesto Mondiale con un'altra prestazione che finirà nella storia. "Ho passato momenti difficili" ha raccontato l'argentino dopo la partita che, a quasi 39 anni, riesce ancora a stupire tutti

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