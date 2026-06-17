Settima giornata dei Mondiali 2026, altre otto squadre faranno il proprio esordio nella competizione tra la giornata di oggi, mercoledì 17 giugno e la notte. Si comincia alle 19 con il Portogallo che affronta il Congo, poi sarà la volta di Inghilterra e Croazia (alle 22). Nella notte, all'1 italiana Ghana-Panama e alle 4 l'Uzbekistan di Cannavaro affronta la Colombia

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