Mondiali 2026, calendario e partite di oggi: esordio per Portogallo e Inghilterraday 7
Settima giornata dei Mondiali 2026, altre otto squadre faranno il proprio esordio nella competizione tra la giornata di oggi, mercoledì 17 giugno e la notte. Si comincia alle 19 con il Portogallo che affronta il Congo, poi sarà la volta di Inghilterra e Croazia (alle 22). Nella notte, all'1 italiana Ghana-Panama e alle 4 l'Uzbekistan di Cannavaro affronta la Colombia
Continuano i Mondiali 2026 che vedranno l'esordio di altre otto squadre nella competizione. Dopo Francia-Senegal, Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria e Austria-Giordania, toccherà a Portogallo-RD Congo in programma alle 19 a Houston. Alle 22 l'esordio di Inghilterra e Croazia che apriranno il gruppo L a Dallas.
Le altre due partite della notte
Tra mercoledì e giovedì altre due partite dei Mondiali. All'1 Ghana-Panama a Toronto, mentre alle 4 toccherà all'Uzbekistan di Cannavaro che sfiderà la Colombia a Città del Messico.
Mondiali, le partite in programma oggi
- GRUPPO K: PORTOGALLO-RD CONGO mercoledì 17 giugno ore 19:00
- GRUPPO L: INGHILTERRA-CROAZIA mercoledì 17 giugno ore 22:00
- GRUPPO L: GHANA-PANAMA giovedì 18 giugno ore 01:00 (data e orario italiano)
- GRUPPO K: UZBEKISTAN-COLOMBIA giovedì 18 giugno ore 04:00 (data e orario italiano)