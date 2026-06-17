La marea roja era stata la squadra simpatia del Mondiale 2018, oggi tornano sul palcoscenico più bello con Cecilio Waterman, l'uomo che esultò abbracciando Henry a bordocampo, un portiere che ha parato due rigori a Benzema, un ex barbiere e l'attaccante titolare che — fino ai 24 anni — lavorava nel canale di Panama. Giocano letteralmente sparsi per tutto il globo (dall'Azerbaijan all'Honduras) e a sponsorizzarli è l'ex Cagliari Dely Valdes