Mondiali 2026, Portogallo-RD Congo 1-1: le pagelle. Male Ronaldo, super Wissa
Il Portogallo non va oltre l'1-1 contro il Congo al debutto ai Mondiali 2026. A Houston gol del vantaggio di Joao Neves pareggiato da Wissa, che prende un super voto: 7,5 come Wan-Bissaka. Stecca Ronaldo, voto 5 per CR7. Le pagelle a cura di Gianluigi Bagnulo
- DIOGO COSTA voto 5,5
- CANCELO voto 6,5
- RENATO VEIGA voto 5,5
- ARAUJO voto 5
- NUNO MENDES voto 6
- JOAO NEVES voto 7
- BRUNO FERNANDES voto 6
- VITINHA voto 6,5
- BERNARDO SILVA voto 5,5
- CRISTIANO RONALDO voto 5
- PEDRO NETO voto 6
- 46' CONCEICAO voto 6
- 71' LEAO voto 5
- 72' SEMEDO voto 5,5
- 83' GONCALO RAMOS sv
- Ct. ROBERTO MARTINEZ voto 5,5
- MPASI voto 6
- WAN-BISSAKA voto 7,5
- MBEMBA voto 6,5
- TUANZEBE voto 6
- KAPUADI voto 6,5
- MASUAKU voto 6,5
- MOUTOUSAMMY voto 7
- MUKAU voto 5,5
- E.KAYEMBE voto 6
- WISSA voto 7,5
- BAKAMBU voto 6,5
- 57' SADIKI voto 6
- 74' PICKEL voto 6
- 74' KAYEMBE voto 6
- 85' BANZA sv
- 85' KALULU sv
- Ct. DESABRE voto 7