Kane, i numeri incredibili di un bomber credibilissimo

E’ stato l'uomo copertina del grande debutto dell'Inghilterra in questi Mondiali. La novità, rispetto alla nazionale di Southgate, è che con Tuchel non si fa fatica a segnare. Poi i gol portano sempre la firma del capitano: doveva riscattare il rigore sparato alto contro la Francia nei quarti di Qatar 2022 e ci è riuscito. D’altrode dal dischetto era sempre stato infallibile (108 rigori segnati su 122 in carriera, 88,5% di trasformazione). Nel video l’analisi di Massimo Marianella

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