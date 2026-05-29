Inghilterra e Ghana si affrontano per la prima volta in un Mondiale: l'unico precedente tra le due nazionali risale a un'amichevole del marzo 2011 a Wembley, terminata 1-1 con le reti di Andy Carroll e Asamoah Gyan.
Inghilterra-Ghana, le formazioni ufficiali e il risultato in LIVE
Dopo l'ottima prestazione e la vittoria convincente contro la Croazia, l'Inghilterra vuole chiudere il discorso qualificazione. La nazionale di Queiroz ha invece battuto Panama all'esordio. Tuchel ne cambia due in difesa: dentro Guehi per Stones e Spence per O'Reilly. Confermato Saka in panchina per un fastidio al tendine che si porta dietro da un paio di mesi. Calcio d'inizio alle 22
La situazione meteo
A Boston c'è un clima ideale: meno di 20 gradi, leggera pioggia (più inglese di così…) ma - stando alle previsioni - non ci sarebbe allerta fulimini nei paraggi, la stessa che ieri ha ritardato di oltre due ore il secondo tempo della Francia
Riscaldamento finito, qui un Harry Kane che sta già prendendo la mira…
La partita sarà arbitrata Said Martinez dell'Honduras, assistito dai connazionali Lopez e Martinez. Il quarto uomo è il cinese Ma, mentre al Var c'è Villarreale, americano.
La giornata dei Mondiali LIVE
Donald Trump consegnerà la Coppa del Mondo ai vincitori della finale del 19 luglio al New York New Jersey Stadium. Lo ha confermato Gianni Infantino in un'intervista a Fox and Friends: "Saremo insieme al presidente per goderci la finale e consegnare il trofeo al vincitore".
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Inghilterra, Maguire non convocato ai Mondiali: a New York distribuisce figurine
Escluso dai convocati dell'Inghilterra ai Mondiali, Harry Maguire è diventato protagonista proprio a New York senza però scendere in campo. Il difensore del Manchester United è stato ripreso dai fan mentre distribuiva figurine, attività legata all'album del Mondiale. E approfittando del viaggio negli States, ha partecipato al podcast di Gary Lineker e incontrato alcuni tifosi dei Red Devils
CR7 scatenato, il Portogallo si riscatta
Il Portogallo ottiene la prima vittoria del Mondiale, travolgendo l'Uzbekistan di Cannavaro. Passano 6 minuti e Cristiano Ronaldo si sblocca (sesto Mondiale di fila in gol, record assoluto), dopo il quarto d'ora arriva il raddoppio di Nuno Mendes su punizione. Prima dell'intervallo CR7 segna ancora, nella ripresa arriva anche l'autogol di Nematov, Leao entra all'83' e segna il 5-0.
La formazione ufficiale dell'Inghilterra
Tuchel ne cambia due in difesa: dentro Guehi per Stones e Spence per O'Reilly. Confermato Saka in panchina per un fastidio al tendine che si porta dietro da un paio di mesi
La formazione ufficiale del Ghana
Due cambi importantissimi dal 1' rispetto all'esordio: giocano Thomas Partey e Iñaki Williams.
Le due partite del girone di oggi
- GRUPPO L: INGHILTERRA-GHANA, martedì 23 giugno ore 22:00
- GRUPPO L: PANAMA-CROAZIA, mercoledì 24 giugno ore 01:00
Mondiali, 6 squadre già qualificate ai sedicesimi
La seconda giornata continua e sono già 6 le nazionali qualificate ai sedicesimi. Ecco quali sono: il tabellone
Mondiali 2026, il tabellone inizia a prendere forma: già 6 le squadre ai sedicesimiVai al contenuto
Portogallo-Uzbekistan è LIVE con uno scatenato CR7
Riccardo Montolivo su Sky Sport Insider: il calcio al tempo dei quattro tempi
Tra le voci più recenti, quelle di Bielsa e Mbappé si sono schierate contro la pausa di 3' minuti a tempo per rinfrescarsi. Il calcio con la pausa di idratazione rischia di cambiare profondamente e di penalizzare i giocatori con molto talento
Il calcio al tempo dei quattro tempiVai al contenuto
L'hai vista la rubrica Sky sui gol storici del Mondiale?
L'attesa fuori dallo stadio…
L'Inghilterra è imbattuta contro nazionali africane ai Mondiali grazie a cinque vittorie e tre pareggi in otto precedenti. Il Ghana sarà l'ottava avversaria africana affrontata dagli inglesi nella competizione (dopo Marocco, Egitto, Camerun, Tunisia, Nigeria, Algeria e Senegal), più di qualsiasi altra nazionale.
Quella di Boston sarà solo la seconda partita nella storia dell'Inghilterra in questa città; l'unico precedente risale al giugno 1993, quando la squadra guidata da Graham Taylor perse 2-0 in amichevole contro gli Stati Uniti.
Dopo aver vinto 4-2 la gara d'esordio contro la Croazia, l'Inghilterra potrebbe vincere le prime due partite di un Mondiale per la quarta volta nella sua storia, dopo esserci riuscita nel 1982, nel 2006 e nel 2018.
La sconfitta più pesante subita da Carlos Queiroz come commissario tecnico ai Mondiali è arrivata proprio contro l'Inghilterra nella fase a gironi del 2022, quando il suo Iran perse 6-2.
Nella prima giornata del Mondiale 2026, solo la Germania (12) ha effettuato più tiri nello specchio rispetto all'Inghilterra (11 contro la Croazia). Escludendo i calci di rigore, la squadra di Thomas Tuchel ha registrato anche il valore più alto di Expected goals (1.09) e il numero più alto di conclusioni nello specchio (cinque) su calcio piazzato tra tutte le squadre nel primo turno.
Harry Kane ha segnato cinque gol nelle sue cinque presenze internazionali contro nazionali africane, tre dei quali ai Mondiali: contro la Tunisia nel 2018 (doppietta) e il Senegal nel 2022. Se dovesse andare a bersaglio contro il Ghana, l'attaccante diventerebbe il miglior marcatore di sempre dell'Inghilterra nella competizione, superando Gary Lineker (10).
Jordan Ayew è l'attaccante che ha effettuato il maggior numero di pressioni ad alta intensità nella prima giornata del Mondiale 2026 (69), 56 delle quali nella metà campo avversaria. Nella stessa partita contro Panama, Ayew è diventato il calciatore ghanese più anziano di sempre a scendere in campo nella competizione (34 anni e 280 giorni).
Elliot Anderson è stato il giocatore che ha recuperato più palloni nella sfida tra Inghilterra e Croazia vinta 4-2 dagli inglesi (otto). Il centrocampista vanta una media di possessi guadagnati di 9.6 per 90 minuti con la nazionale, più del doppio rispetto a qualsiasi altro giocatore nell'era Thomas Tuchel (min. 500 minuti disputati).
Si parte alle 22
Dopo l'ottima prestazione e la vittria convincente contro la Croazia, l'Inghilterra vuole chiudere il discorso qualificazione. La nazionale di Queiroz ha battuto Panama all'esordio. Tuchel ne cambia solo uno: dentro Stones in difesa. Calcio d'inizio alle 22