Escluso dai convocati dell'Inghilterra ai Mondiali, Harry Maguire è diventato protagonista proprio a New York senza però scendere in campo. Il difensore del Manchester United è stato ripreso dai fan mentre distribuiva figurine, attività legata all'album del Mondiale. E approfittando del viaggio negli States, ha partecipato al podcast di Gary Lineker e incontrato alcuni tifosi dei Red Devils

LA STORIA