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Mondiali 2026, calendario e partite di oggi: Canada e Messico tornano in campo

day 8

Nell'ottavo giorno dei Mondiali 2026 inizia la seconda giornata della fase a gironi, tra oggi, giovedì 18 giugno, e la notte successiva. Si parte alle 18 con la sfida tra Repubblica Ceca e Sudafrica, mentre alle 21 sarà il turno di Svizzera-Bosnia. Nella notte italiana si completerà il programma dei gruppi A e B: a mezzanotte andrà in scena Canada-Qatar, mentre alle 3 toccherà a Messico-Corea del Sud

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Archiviato il primo turno della fase a gironi con le gare dei gruppi K e L, i Mondiali 2026 entrano nella loro seconda giornata. Si riparte alle 18 ad Atlanta con Repubblica Ceca-Sudafrica, match valido per il gruppo A. Alle 21, a Los Angeles, toccherà invece al gruppo B con la sfida tra Svizzera e Bosnia-Erzegovina.

Le altre due partite della notte

Nella notte tra giovedì e venerdì si completerà il programma della seconda giornata dei gruppi A e B, con in campo due delle tre nazioni ospitanti. A mezzanotte, a Vancouver, il Canada affronterà il Qatar, mentre alle 3 il Messico sfiderà la Corea del Sud a Guadalajara.

Mondiali, le partite in programma oggi

  • GRUPPO A: REPUBBLICA CECA-SUDAFRICA, giovedì 18 giugno ore 18:00
  • GRUPPO B: SVIZZERA-BOSNIA, giovedì 18 giugno ore 21:00
  • GRUPPO B: CANADA-QATAR, venerdì 19 giugno ore 00:00 (data e orario italiano)
  • GRUPPO A: MESSICO-COREA DEL SUD, venerdì 19 giugno ore 03:00 (data e orario italiano)

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