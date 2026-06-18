Nell'ottavo giorno dei Mondiali 2026 inizia la seconda giornata della fase a gironi, tra oggi, giovedì 18 giugno, e la notte successiva. Si parte alle 18 con la sfida tra Repubblica Ceca e Sudafrica, mentre alle 21 sarà il turno di Svizzera-Bosnia. Nella notte italiana si completerà il programma dei gruppi A e B: a mezzanotte andrà in scena Canada-Qatar, mentre alle 3 toccherà a Messico-Corea del Sud

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