Cannavaro: "Fiero dei miei, meritavamo di più"

Uzbekistan-Colombia, Cannavaro: "Orgoglioso dei miei, forse meritavamo di più"uzbekistan
Il commissario tecnico della nazionale uzbeca ha parlato dopo il ko all’esordio contro la Colombia: "Orgoglioso dei miei -ha detto Fabio Cannavaro- Forse meritavamo qualcosa in più ma a questo livello gli errori si pagano. Non è stato facile, eravamo a Città del Messico ma con tutti i loro tifosi sembrava di essere in Colombia"
"Il mio Uzbekistan é andato ko, ma meritava di più". A fine gara Fabio Cannavaro, dopo l'amaro esordio contro la Colombia, ha comunque elogiato i propri giocatori per l'impegno: "Ho detto loro che sono molto orgoglioso della partita che hanno disputato, che mi è davvero piaciuto quello che ho visto". "Non è stato facile, eravamo a Città del Messico, ma sembrava di essere in Colombia, con tutti questi tifosi colombiani qui -ha aggiunto il Ct, campione del mondo da capitano con l'Italia nel 2006- Abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo dato tutto, ma questo è il livello del Mondiale. Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Forse meritavamo qualcosa in più, ma quando fai un errore a questi livelli lo paghi".
Cannavaro: "Giocare qui è meraviglioso"
Si é giocato nello stadio Azteca e Cannavaro ha sottolineato quanto l'esperienza di trovarsi in un impianto così storico resterà nei ricordi dei suoi: "Giocare qui è qualcosa di meraviglioso, che ricorderanno per tutta la vita. E' la prima volta che scendono in campo in questo stadio e lo ricorderanno per sempre", anche se, ha aggiunto, "quando una piccola squadra come la nostra lavora come ha fatto oggi, è chiaro che perdere 3-1 è troppo".