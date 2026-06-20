Yamal: "Messi e Mbappé già a segno? Non ho l'ossessione del gol, voglio divertirmi"

Subentrato nella ripresa contro Capo Verde, il fuoriclasse della Spagna ha parlato delle sue condizioni nell'intervista a RTVE: "Non è il momento per disputare tutta la gara contro l'Arabia Saudita, ma giocherò tutti i minuti che l'allenatore vorrà". Vietati i paragoni con le stelle a partire da Messi e Mbappé: "Il mio stile di gioco è diverso. E non sono ossessionato dal gol: perché farne 16 e poi magari uscire in semifinale... Ma Leo è il migliore nella storia"

Solo 22 minuti in campo all'esordio Mondiale , 0-0 contro Capo Verde che ha deluso i campioni d'Europa in carica. Va ancora gestito tutto il talento di Lamine Yamal che, a fine aprile, aveva rimediato un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra. Un problema che non gli ha negato l'appuntamento più importante, ma che ha complicato il debutto di una Spagna poco convincente. Appuntamento domenica alle 18 contro l'Arabia Saudita, seconda sfida del girone da non sbagliare per la Roja. Ma il talento del Barcellona partirà titolare? Ne ha parlato lui stesso nell'intervista a concessa a RTVE: "Sono in un processo di adattamento, non è il momento di disputare una partita intera. Ma posso giocare tutti i minuti che l'allenatore vorrà". Decisione che spetterà quindi a De La Fuente, obbligato a vincere ad Atlanta.

"Messi è il migliore nella storia"

Lo stesso Yamal insegue la condizione migliore ma predica calma: "Non abbiamo fretta, c'è una squadra fantastica e dobbiamo procedere un passo alla volta". Vietato invece il paragone coi grandi campioni a partire da Messi e Mbappé, entrambi già a segno: "Loro hanno almeno dieci anni più di me e io ho uno stile di gioco diverso. E poi voglio divertirmi e vincere, sicuramente non voglio segnare 16 gol ed essere eliminato in semifinale. Non è questo che cerco. Sicuramente Leo dimostra di essere il migliore della storia dopo ogni partita, non c'è altro da aggiungere. Il mio idolo è Neymar, ma Messi è il migliore". E sullo 0-0 contro Capo Verde: "Si è parlato molto di un pareggio, ma alla fine molte squadre pareggiano. Non significa nulla. Per me vincere 6-0 alla prima partita non ha senso. Ovviamente dovremo farlo domenica perché siamo tra i favoriti e vogliamo i tre punti".