30' - Giallo per Salem Al Dawsari, duro su un avversario
Spagna-Arabia Saudita, risultato e gol ai Mondiali 2026. Diretta live
Spagna esagerata fin dai primi minuti. Esordio da titolare al Mondiale per Lamine Yamal che impiega 10' a lasciare il segno, sbloccandola su assist di Oyarzabal che poi si scatena: doppietta in 3' tra il 21' e il 24' e traversa con uno straordinario pallonetto al portiere di trivela
42' - Da un colpo di tacco illuminante di Pedri nasce l'ennesima occasione per Oyarzabal che in area cerca di incrociare con il sinistro ma calcia male, toccandosela involontariamente con il destro mentre si preparava alla conclusione mancina
Traversa di Oyarzabal!
36' - Poteva essere uno dei gol più belli del Mondiale! Nasce tutto dall'ennesimo pasticcio della difesa saudita, che nel tentativo di costruire dal basso col portiere regala palla a Oyarzabal appostato sulla sinistra: tentativo immediato con un pallonetto di trivela che scavalca il portiere ma trova la traversa
Al Amri ci prova da dietro metacampo
35' - Il tentativo di Al Amri dice tutto: l'Arabia recupera palla e lui ci prova da dietro metacampo provando a sorprendere Unai Simon fuori dai pali. Arabia incapace di creare una qualsiasi bozza di azione
34' - La Spagna non ha ancora rallentato. E Lamine vuole dare spettacolo. Sulla destra scatta fino alla linea di fondo dove cerca di saltare l'uomo con un numero in un fazzoletto
Cooling break... e per l'Arabia ci voleva proprio
Tutta un'altra Spagna rispetto a quella in difficoltà all'esordio contro Capo Verde. La palla gira veloce, i giocatori si trovano a meraviglia, ogni azione è un potenziale gol
Doppietta immediata di Oyarzabal
24' - Ancora Oyarzabal! Stavolta su assist di testa di Dani Olmo gira in rete da due passi
Raddoppia Oyarzabal
21' - Era nell'aria, e alla fine il raddoppio della Spagna arriva. Oyarzabal davanti alla porta non perdona, sugli sviluppi di un corner ruba palla con la punta del piede a un difensore che aveva cercato di stopparla in piena area di rigore e poi con l'esterno sinistro conclude a rete
19' - Spagna martellante. Tiene palla come suo solito, ma poi verticalizza con una ferocia incredibile. L'Arabia Saudita al momento si limita a difendere, sperando che la sfuriata possa prima o poi attenuarsi
Ci prova Oyarzabal
17' - Oyarzabal di destro cerca di sorprendere il portiere dalla distanza, ma Al Owais si distende alla sua destra, reattivo, e respinge
Segna Yamal! 1-0 Spagna
10' - Spagna in vantaggio con lui, Lamine Yamal. A 18 anni titolare al Mondiale e subito in rete: un predestinato. Il gol arriva con un appoggio di destro, chiudendo sul secondo palo e mettendola tra palo e portiere, sull'invito di Oyarzabal, che lo trova con una palla tagliata da sinistra
3' - Azione fotocopia: Yamal da destra cerca Baena sul secondo palo con un sinistro morbido: tentativo di sponda di testa verso il centro ma Al Owais esce e blocca
1' - Yamal ha impiegato 40 secondi a creare scompiglio. A destra con finta, controfinta e sterzata si libera di tre giocatori per un cross pericoloso in mezzo, su cui la difesa dell'Arabia Saudita chiude con un po' di affanno
Squadre in campo!
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Ad Atlanta Spagna e Arabia Saudita sono pronte a scendere in campo
Come va la A al Mondiale
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Tutto vero: le statistiche più strane di questo Mondiale
I 62 tiri senza segnare della Turchia, i tantissimi autogol, l'Inghilterra che vince contro una big per la prima volta dal 2002 (!), Ronaldo a quota dieci partite di fila senza reti, le parate del portiere di Curaçao e quel particolare primato di Hervé Renard
Not in my room: il portiere di Curaçao stabilisce un altro record mondialeVai al contenuto
Le classifiche dei gironi
Nel gruppo E la Germania batte in rimonta la Costa d'Avorio e stacca il pass per i sedicesimi, Curaçao ottiene il primo punto storico ai Mondiali fermando l'Ecuador sullo 0-0. Prime vittorie per Giappone e Olanda, in testa insieme nel gruppo F. Il Brasile batte Haiti e va in testa al Gruppo C, con il Marocco a pari punti e una peggiore differenza reti. Nel gruppo della Spagna invece sono tutte a 1 punto, al momento
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La formazione della Spagna: Lamine Yamal titolare
Ufficiali le scelte di De la Fuente, che lancia dal 1' Lamine Yamal, al suo esordio mondiale da titolare. Con lui nel tridente Dani Olmo, che vince il ballottaggio con Williams, mentre a centrocampo Alex Baena si unisce a Rodri e Pedri. Fuori Merino e Fabian Ruiz
- SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Alex Baena, Rodri, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Dani Olmo. Ct De la Fuente
La Spagna ha vinto tutti e tre i precedenti contro l'Arabia Saudita, segnando nove gol e subendone due. Tra questi figura la vittoria per 1-0 nell'unico scontro diretto ai Mondiali, avvenuto nella fase a gironi dell'edizione 2006.
L'Arabia Saudita ha perso 10 delle 11 partite giocate ai Mondiali contro avversarie europee. L'unica eccezione risale al 1994 a Washington, con la vittoria per 1-0 contro il Belgio, decisa dal gol di Saeed Al Owairan, autore di una cavalcata dalla propria metà campo prima di depositare la palla in rete.
La Spagna non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite ai Mondiali (3 pareggi, 1 sconfitta), eguagliando la propria peggior striscia senza successi nella competizione; la Roja ha vinto solo due delle nove gare disputate nelle ultime tre edizioni (6 pareggi, 1 sconfitta).
L'Arabia Saudita ha vinto l'ultima partita ai Mondiali contro una nazionale detentrice del titolo continentale, battendo l'Argentina per 2-1 all'esordio nell'edizione 2022; alla settima partecipazione, la squadra cercherà di rimanere imbattuta nelle prime due giornate per la prima volta nella sua storia.
Le ultime due partite della Spagna ai Mondiali sono terminate 0-0, ma la nazionale non ha mai registrato tre gare consecutive senza segnare nella competizione; dal gol segnato all'11' contro il Giappone nella terza giornata del 2022, gli spagnoli hanno completato esattamente 2500 passaggi e tentato 49 tiri senza trovare la via della rete.
L'Arabia Saudita ha concesso all'Uruguay 41 tocchi in area nella prima giornata, il dato più alto per questa squadra in una partita dei Mondiali dal 1998, quando la Francia ne registrò 46. L'Arabia Saudita ha inoltre subito 47 cross (inclusi i calci d'angolo), eguagliando il proprio record negativo in una singola gara della competizione (47 anche contro il Belgio nel 1994).
La Spagna ha registrato il 74.3% di possesso palla nel pareggio all'esordio contro Capo Verde, il quarto dato più alto dal 1966 per una squadra che non ha segnato in una partita dei Mondiali; uno degli altri tre dati più alti appartiene proprio alla Spagna, nella gara precedente, contro il Marocco nel 2022 (76.8%).
Lamine Yamal è stato il giocatore che ha tentato più dribbling (5) nel pareggio per 0-0 della Spagna contro Capo Verde, nonostante sia entrato in campo solo al 71'; per fare un paragone, gli esterni titolari Gavi (0) e Ferran Torres (3) ne hanno tentati complessivamente tre.
Mohammed Al Owais ha effettuato nove parate contro l'Uruguay nella prima giornata; solo Mabrouk Zayed, contro la Spagna nel 2006, ne ha registrate di più in una partita dei Mondiali con l'Arabia Saudita (11). Il portiere ha evitato tre gol nelle sue cinque presenze nella competizione secondo il modello degli Expected Goals (10.0 xGOT, 7 subiti), senza però mai ottenere un clean sheet.
Lo spagnolo Rodri ha effettuato sei passaggi che hanno superato la linea difensiva contro Capo Verde nella prima giornata, il dato più alto tra tutti i giocatori dei gironi A-H. Ha inoltre registrato cinque line-breaking passes che hanno portato a un tiro, al pari del migliore dato registrato nella prima giornata dei Mondiali per i giocatori di questi gironi, insieme ad Hakan Çalhanoglu della Turchia.