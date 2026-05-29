Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
SPA3
KSA0
BEL-
IRN-
ECU0
CUW0
TUN0
JPN4
MondialiGiornata 2 - domenica 21 giugno 2026Giornata 2 - dom 21 giu
LIVE1T
Spagna
Lamine Yamal 10'Oyarzabal M. 21', 24'
3 - 0
Arabia Saudita
Spagna
Lamine Yamal 10'Oyarzabal M. 21', 24'
3 - 0 Arabia Saudita
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • NOTIZIE

Spagna-Arabia Saudita, risultato e gol ai Mondiali 2026. Diretta live

Spagna esagerata fin dai primi minuti. Esordio da titolare al Mondiale per Lamine Yamal che impiega 10' a lasciare il segno, sbloccandola su assist di Oyarzabal che poi si scatena: doppietta in 3' tra il 21' e il 24' e traversa con uno straordinario pallonetto al portiere di trivela

MONDIALE, LE NEWS DI OGGI LIVE

LIVE

42' - Da un colpo di tacco illuminante di Pedri nasce l'ennesima occasione per Oyarzabal che in area cerca di incrociare con il sinistro ma calcia male, toccandosela involontariamente con il destro mentre si preparava alla conclusione mancina

Traversa di Oyarzabal!

36' - Poteva essere uno dei gol più belli del Mondiale! Nasce tutto dall'ennesimo pasticcio della difesa saudita, che nel tentativo di costruire dal basso col portiere regala palla a Oyarzabal appostato sulla sinistra: tentativo immediato con un pallonetto di trivela che scavalca il portiere ma trova la traversa

Al Amri ci prova da dietro metacampo

35' - Il tentativo di Al Amri dice tutto: l'Arabia recupera palla e lui ci prova da dietro metacampo provando a sorprendere Unai Simon fuori dai pali. Arabia incapace di creare una qualsiasi bozza di azione

34' - La Spagna non ha ancora rallentato. E Lamine vuole dare spettacolo. Sulla destra scatta fino alla linea di fondo dove cerca di saltare l'uomo con un numero in un fazzoletto

ammonizione!

30' - Giallo per Salem Al Dawsari, duro su un avversario

Cooling break... e per l'Arabia ci voleva proprio

Tutta un'altra Spagna rispetto a quella in difficoltà all'esordio contro Capo Verde. La palla gira veloce, i giocatori si trovano a meraviglia, ogni azione è un potenziale gol

GOL!

Doppietta immediata di Oyarzabal

24' - Ancora Oyarzabal! Stavolta su assist di testa di Dani Olmo gira in rete da due passi

GOL!

Raddoppia Oyarzabal

21' - Era nell'aria, e alla fine il raddoppio della Spagna arriva. Oyarzabal davanti alla porta non perdona, sugli sviluppi di un corner ruba palla con la punta del piede a un difensore che aveva cercato di stopparla in piena area di rigore e poi con l'esterno sinistro conclude a rete

2-0

19' - Spagna martellante. Tiene palla come suo solito, ma poi verticalizza con una ferocia incredibile. L'Arabia Saudita al momento si limita a difendere, sperando che la sfuriata possa prima o poi attenuarsi

Ci prova Oyarzabal

17' - Oyarzabal di destro cerca di sorprendere il portiere dalla distanza, ma Al Owais si distende alla sua destra, reattivo, e respinge

GOL!

Segna Yamal! 1-0 Spagna

10' - Spagna in vantaggio con lui, Lamine Yamal. A 18 anni titolare al Mondiale e subito in rete: un predestinato. Il gol arriva con un appoggio di destro, chiudendo sul secondo palo e mettendola tra palo e portiere, sull'invito di Oyarzabal, che lo trova con una palla tagliata da sinistra

gol

3' - Azione fotocopia: Yamal da destra cerca Baena sul secondo palo con un sinistro morbido: tentativo di sponda di testa verso il centro ma Al Owais esce e blocca

1' - Yamal ha impiegato 40 secondi a creare scompiglio. A destra con finta, controfinta e sterzata si libera di tre giocatori per un cross pericoloso in mezzo, su cui la difesa dell'Arabia Saudita chiude con un po' di affanno

calcio d'inizio!

Squadre in campo!

Spagna e Arabia entrano sulle note del nuovo tormentone mondiale di Shakira, poi gli inni nazionali

Ad Atlanta Spagna e Arabia Saudita sono pronte a scendere in campo

Come va la A al Mondiale

Nessun "italiano" oggi in campo in Spagna-Arabia Saudita: ma come stanno andando al Mondiale i protagonisti della Serie A?

Il rendimento dei 66 giocatori della Serie A convocati al Mondiale

Il rendimento dei 66 giocatori della Serie A convocati al Mondiale

Vai al contenuto

Accadde oggi: ricordi quella "strana" punizione di Ronaldinho?

Ce lo chiediamo ancora oggi, rivedendo quella punizione: fu un colpo di genio o di fortuna? Ronaldinho l'ha svelato e la risposta è... a metà

La famosa punizione di Ronaldinho contro l'Inghilterra fa discutere dal 2002: fu un colpo di genio o fortuna?

La famosa punizione di Ronaldinho contro l'Inghilterra fa discutere dal 2002: fu un colpo di genio o fortuna?

Vai al contenuto

Tutto vero: le statistiche più strane di questo Mondiale

I 62 tiri senza segnare della Turchia, i tantissimi autogol,  l'Inghilterra che vince contro una big per la prima volta dal 2002 (!),  Ronaldo a quota dieci partite di fila senza reti, le parate del portiere  di Curaçao e quel particolare primato di Hervé Renard

Not in my room: il portiere di Curaçao stabilisce un altro record mondiale

Not in my room: il portiere di Curaçao stabilisce un altro record mondiale

Vai al contenuto

Le classifiche dei gironi

Nel gruppo E la Germania batte in rimonta la Costa d'Avorio e stacca il  pass per i sedicesimi, Curaçao ottiene il primo punto storico ai Mondiali fermando l'Ecuador sullo 0-0. Prime vittorie per Giappone e Olanda, in testa insieme nel gruppo F. Il Brasile batte Haiti e va in testa al Gruppo C, con il Marocco a pari punti e una peggiore differenza reti. Nel gruppo della Spagna invece sono tutte a 1 punto, al momento

CLASSIFICHE MONDIALI. La situazione dopo la vittoria del Giappone

CLASSIFICHE MONDIALI. La situazione dopo la vittoria del Giappone

Vai al contenuto

La formazione della Spagna: Lamine Yamal titolare

Ufficiali le scelte di De la Fuente, che lancia dal 1' Lamine Yamal, al suo esordio mondiale da titolare. Con lui nel tridente Dani Olmo, che vince il ballottaggio con Williams, mentre a centrocampo Alex Baena si unisce a Rodri e Pedri. Fuori Merino e Fabian Ruiz

  • SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Alex Baena, Rodri, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Dani Olmo. Ct De la Fuente
statistiche

La Spagna ha vinto tutti e tre i precedenti contro l'Arabia Saudita,  segnando nove gol e subendone due. Tra questi figura la vittoria per  1-0 nell'unico scontro diretto ai Mondiali, avvenuto nella fase a gironi  dell'edizione 2006.

statistiche

L'Arabia Saudita ha  perso 10 delle 11 partite giocate ai Mondiali contro avversarie  europee. L'unica eccezione risale al 1994 a Washington, con la vittoria  per 1-0 contro il Belgio, decisa dal gol di Saeed Al Owairan, autore di  una cavalcata dalla propria metà campo prima di depositare la palla in  rete.

statistiche

La Spagna non ha  vinto nessuna delle ultime quattro partite ai Mondiali (3 pareggi, 1  sconfitta), eguagliando la propria peggior striscia senza successi nella  competizione; la Roja ha vinto solo due delle nove gare disputate nelle  ultime tre edizioni (6 pareggi, 1 sconfitta).

statistiche

L'Arabia Saudita ha vinto l'ultima partita ai Mondiali contro una nazionale detentrice  del titolo continentale, battendo l'Argentina per 2-1 all'esordio  nell'edizione 2022; alla settima partecipazione, la squadra cercherà di  rimanere imbattuta nelle prime due giornate per la prima volta nella sua  storia.

statistiche

Le ultime due partite della Spagna ai  Mondiali sono terminate 0-0, ma la nazionale non ha mai  registrato tre gare consecutive senza segnare nella competizione; dal  gol segnato all'11' contro il Giappone nella terza giornata del 2022,  gli spagnoli hanno completato esattamente 2500 passaggi e tentato 49  tiri senza trovare la via della rete.

statistiche

L'Arabia Saudita ha  concesso all'Uruguay 41 tocchi in area nella prima giornata, il dato  più alto per questa squadra in una partita dei Mondiali dal 1998, quando  la Francia ne registrò 46. L'Arabia Saudita ha inoltre subito 47 cross  (inclusi i calci d'angolo), eguagliando il proprio record negativo in  una singola gara della competizione (47 anche contro il Belgio nel  1994).

statistiche

La Spagna ha  registrato il 74.3% di possesso palla nel pareggio all'esordio contro  Capo Verde, il quarto dato più alto dal 1966 per una squadra che non ha  segnato in una partita dei Mondiali; uno degli altri tre dati più alti  appartiene proprio alla Spagna, nella gara precedente, contro il Marocco  nel 2022 (76.8%).

statistiche

Lamine Yamal è  stato il giocatore che ha tentato più dribbling (5) nel pareggio per  0-0 della Spagna contro Capo Verde, nonostante sia entrato in campo solo  al 71'; per fare un paragone, gli esterni titolari Gavi (0) e Ferran  Torres (3) ne hanno tentati complessivamente tre.

statistiche

Mohammed Al Owais ha effettuato nove parate contro l'Uruguay nella prima giornata; solo  Mabrouk Zayed, contro la Spagna nel 2006, ne ha registrate di più in una  partita dei Mondiali con l'Arabia Saudita (11). Il portiere ha evitato  tre gol nelle sue cinque presenze nella competizione secondo il modello  degli Expected Goals (10.0 xGOT, 7 subiti), senza però mai ottenere un  clean sheet.

statistiche

Lo spagnolo Rodri ha  effettuato sei passaggi che hanno superato la linea difensiva contro  Capo Verde nella prima giornata, il dato più alto tra tutti i giocatori  dei gironi A-H. Ha inoltre registrato cinque line-breaking passes che  hanno portato a un tiro, al pari del migliore dato registrato nella  prima giornata dei Mondiali per i giocatori di questi gironi, insieme ad  Hakan Çalhanoglu della Turchia.