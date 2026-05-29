Nel gruppo E la Germania batte in rimonta la Costa d'Avorio e stacca il pass per i sedicesimi, Curaçao ottiene il primo punto storico ai Mondiali fermando l'Ecuador sullo 0-0. Prime vittorie per Giappone e Olanda, in testa insieme nel gruppo F. Il Brasile batte Haiti e va in testa al Gruppo C, con il Marocco a pari punti e una peggiore differenza reti. Nel gruppo della Spagna invece sono tutte a 1 punto, al momento