Decimo giorno dei Mondiali di calcio 2026 con altre quattro partite in programma tra oggi, 20 giugno, e la notte tra sabato e domenica. Si parte stasera alle 19.00 con Olanda-Svezia, mentre alle 22.00 scenderanno in campo Germania e Costa D'Avorio. Poi nella notte, alle 2.00, sarà il turno di Ecuador-Curacao e alle 6.00 del mattino italiane toccherà alla Tunisia contro il Giappone. Qui il calendario e il programma

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