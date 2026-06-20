Mondiali 2026, calendario e partite di oggi: attesa per Germania e OlandaDAY 10
Decimo giorno dei Mondiali di calcio 2026 con altre quattro partite in programma tra oggi, 20 giugno, e la notte tra sabato e domenica. Si parte stasera alle 19.00 con Olanda-Svezia, mentre alle 22.00 scenderanno in campo Germania e Costa D'Avorio. Poi nella notte, alle 2.00, sarà il turno di Ecuador-Curacao e alle 6.00 del mattino italiane toccherà alla Tunisia contro il Giappone. Qui il calendario e il programma
Dopo le emozioni di Stati Uniti-Australia, Scozia-Marocco, Brasile-Haiti e Turchia-Paraguay, il Mondiale continua. Oggi in campo scenderanno altre otto squadre, a partire da Olanda e Svezia, match in programma alle 19.00 a Houston e valido per il Gruppo F. Alle 22.00, a Toronto, sarà poi il turno di Germania-Costa D'Avorio del Gruppo E.
Le partite della notte
Nella notte, orario italiano, alle 2.00 scenderanno in campo, a Kansas City, Ecuador e Curacao per il Gruppo E, mentre alle 6 del mattino sarà il turno di Tunisia e Giappone, sfida che andrà in scena a Monterrey e valida per il Gruppo F.
Mondiali, le partite in programma oggi
- GRUPPO F: OLANDA-SVEZIA, sabato 20 giugno ore 19:00
- GRUPPO E: GERMANIA-COSTA D'AVORIO, sabato 20 giugno ore 22:00
- GRUPPO E: ECUADOR-CURACAO, domenica 21 giugno ore 02:00 (data e orario italiano)
- GRUPPO F: TUNISIA-GIAPPONE, domenica 21 giugno ore 06:00 (data e orario italiano)