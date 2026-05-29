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MondialiGiornata 2 - sabato 20 giugno 2026Giornata 2 - sab 20 giu
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Germania-Costa d'Avorio, il risultato in diretta LIVE

Dopo la sonora vittoria contro Curaçao per 7-1, la Germania va a caccia del secondo successo di fila per blindare la qualificazione. Nagelsmann conferma la formazione dell'esordio. Faé cambia qualcosa: Bonny dal 1' in coppia con Oulai. Diomandé e Amad Diallo esterni d'attacco. Gioca Kossounou

LIVE

10' - Germania vicina al vantaggio, gran palla messa in mezzo da Kimmich, colpo di testa di Havertz ben indirizzato, grande parata di Fofana

7' - La trama della gara sembra abbastanza chiara con la Germania a giocare con il possesso ma Costa d'Avorio pronta a rubare palla e a ripartire in velocità

3' - Vi prova anche la Costa d'Avorio con una buona azione targata Bonny-Diomandé, poi il cross di quest'ultimo è contrastato efficacemente dalla retroguerdia tedesca

1' - Primo tentativo da parte dell'a Germania con Havertz che non forza la conclusione, quasi la accompagna, pallone oltre la traversa

calcio d'inizio!

Germania-Costa d'Avorio 0-0

Si parte a Toronto

Manca poco al fischio d'inizio, Germania radunata in cerchio per caricarsi

Inni nazionali

Le squadre stanno entrando in campo

Ci siamo quasi, tutto pronto a Toronto per Germania-Costa d'Avorio

Boston è a secco, i tifosi scozzesi hanno bevuto tutta la birra in città!

La Boston Beer Co. ha confermato che la Tartan Army ha consumato una quantità di birra quattro volte superiore a quella del periodo di vacanza del 4 luglio. Le vendite sono triplicate rispetto al giorno di San Patrizio e chi di mestiere si occupa di birra giura di "non aver mai visto nulla di simile". C'è una tifoseria che sta dominando il Mondiale: uno di loro ha camminato da Los Angeles a Boston per beneficenza, altri quattro hanno vinto 10mila dollari a una partita dei Red Sox

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Quante 'patch' speciali ai Mondiali: chi le indossa e cosa significano? FOTO

Una delle novità di questi Mondiali sono le 'patch' speciali: le classiche toppe sulle maglie non si sono fermate al logo del torneo, estendendosi anche a simboli esclusivi per i debuttanti, i capocannonieri delle scorse edizioni, i giocatori al loro sesto Mondiale come Messi e Ronaldo e tante altre. Scopriamole tutte e spieghiamo cosa significano

Quante 'patch' speciali ai Mondiali: cosa significano?

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Turchia-Paraguay, Almiron si copre la bocca: prima storica espulsione con la nuova regola

Prima storica esplusione per la violazione della regola che vieta di corprirsi la bocca mentre si parla in campo. Il rosso è toccato al paraguaiano Almiron nei minuti di recupero del primo tempo della sfida contro la Turchia. La decisione dell'arbitro Barton dopo la revisione al Var

Almiron si copre la bocca: prima storica espulsione ai Mondiali per la nuova regola

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Mondiali, la classifica marcatori aggiornata

Cunha e Vinicius Jr raggiungono entrambi quota 2 gol ma la sorpresa in testa alla classifica marcatori è Jonathan David: accanto a Leo Messi, subito miglior marcatore dopo la prima giornata del Mondiale, lo juventino ha messo a segno una tripletta contro il Qatar. Intanto gli autogol sono sette... Tutti i marcatori fin qui

Cunha e Vinicius Jr si avvicinano a David e Messi: la classifica marcatori dei Mondiali

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Mondiali 2026, tutti gli MVP delle partite dai gironi alla finale

I migliori giocatori in campo in ogni partita dei Mondiali 2026: qui tutti gli Mvp, gara per gara… fino alla finale. Vinicius Jr è già a quota 2 su 2. Caccia a Leo Messi: nel 2022 è stato lui il giocatore più premiato con quattro 'statuette'. Qualcuno lo batterà?

Ancora premiato Balogun: gli MVP dei Mondiali partita per partita

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Mondiali di calcio, accadde oggi: il gol impossibile di Joe Cole in Svezia-Inghilterra

La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripeschiamo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo di... quando un gol del talento inglese paragonato a Zidane, Messi, Zola e Gascoigne fece impazzire un telecronista

Il gol impossibile di Joe Cole che fece impazzire un telecronista al Mondiale 2006

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Il rendimento dei 66 giocatori della Serie A convocati al Mondiale

Sono in totale 66 i giocatori delle squadre di Serie A convocati al Mondiale. Il Milan è quella che ne porta di più, dieci, seguita da Atalanta (8), Inter (7), Juventus e Roma (6). Ma come stanno andando effettivamente le loro partite?

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Inghilterra, Maguire non convocato ai Mondiali: a New York distribuisce figurine

Escluso dai convocati dell'Inghilterra ai Mondiali, Harry Maguire è diventato protagonista proprio a New York senza però scendere in campo. Il difensore del Manchester United è stato ripreso dai fan mentre distribuiva figurine, attività legata all'album del Mondiale. E approfittando del viaggio negli States, ha partecipato al podcast di Gary Lineker e incontrato alcuni tifosi dei Red Devils

Lo strano caso di Harry Maguire: escluso dal Mondiale ma protagonista a New York

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statistiche

Le due squadre hanno vinto entrambe all'esordio e sono a quota 3 punti nel Gruppo E. La Germania ha stravinto 7-1 contro Curaçao, mentre la Costa d'Avorio ha battuto 1-0 l'Ecuador all'ultimo istante

Olanda-Svezia 5-1: doppiette di Brobbey e Gakpo, in gol anche Summerville ed Elanga

Prima vittoria al Mondiale per l'Olanda. Koeman indovina tutte le mosse e travolge Potter: Brobbey, titolare a sorpresa, segna nei primi 17 minuti la doppietta che indirizza il match. La Svezia reagisce, ma Verbruggen è sempre attento sui tiri di Gyokeres. All'intervallo entra Summerville per Malen e incide subito: avvia l'azione del terzo gol di Gakpo, che poco dopo segna il poker con un gran destro, e si regala la soddisfazione della rete finale. Inutile il sigillo di Elanga, entrato dalla panchina. Doppio assist

Olanda-Svezia, risultato LIVE dei Mondiali 2026

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Sembrano false ma sono vere: le statistiche più strane del Mondiale 2026

I 62 tiri senza segnare della Turchia, i tantissimi autogol, l'Inghilterra che vince contro una big per la prima volta dal 2002 (!), Ronaldo a quota dieci partite di fila senza reti e quel particolare primato di Hervé Renard. Dati Opta

Sembrano false ma sono vere: le statistiche più strane del Mondiale 2026

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La formazione della Costa d'Avorio sul profilo Twitter della federcalcio ivoriana

La formazione della Germania sul profilo Twitter dei tedeschi

La formazione della Costa d'Avorio in grafica

Costa d'avorio

Costa d'Avorio, le scelte di formazione

Faé manda in campo dal 1' l'interista Bonny in coppia con Oulai. Confermati Diomandé e Amad Diallo sugli esterni. A centrocampo Kessie con Sangaré. In difesa gioca Kossounou

La formazione della Germania in grafica

Germania

Germania, le scelte di formazione

Nagelsmann conferma la squadra che ha battuto sonoramente Curaçao 7-1 all'esordio. Dunque, Havertz terminale offensivo con alle spalle Sane, Musiala e Wirtz. Nmecha e Pavlovic a centrocampo, Kimmich in difesa sulla destra

Le formazioni ufficiali

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; F Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz. Ct. Nagelsmann

COSTA D'AVORIO (4-4-2): Y. Fofana; Singo, Kossounou, Agbadou, Konan; Amad Diallo, Sangare, Kessié, Diomandé; Bonny, Oulai. Ct. Faé

Statistiche e curiosità

Quella tra Germania e Costa d'Avorio sarà la prima sfida in assoluto ai Mondiali. L'unico precedente tra le due nazionali risale a un'amichevole del novembre 2009 a Gelsenkirchen, terminata 2-2 con la doppietta di Lukas Podolski e i gol di Emmanuel Eboué e Seydou Doumbia.

Germania, una sola sconfitta contro africane ai Mondiali

La Germania ha perso solo una delle otto partite giocate ai Mondiali contro avversarie africane (5 vittorie, 2 pareggi), ovvero quella contro l'Algeria nel 1982 (1-2).

Costa d'Avorio, una sola vittoria con europee ai Mondiali

La Costa d'Avorio ha vinto solo una delle quattro partite disputate ai Mondiali contro nazionali europee (1 pareggio, 2 sconfitte), il successo per 3-2 contro la Serbia durante l'edizione del 2006 in Germania.

Germania vittoriosa nelle ultime 10 gare tra tutte le competizioni

La Germania ha vinto tutte le ultime 10 partite tra tutte le competizioni, registrando la striscia di vittorie più lunga dal filotto di 12 ottenuto tra il maggio 1979 e il giugno 1980, sotto la guida di Josef Derwall

Costa d'Avorio, due vittorie all'esordio negli ultimi due Mondiali

La Costa d'Avorio ha vinto la gara d'esordio in ciascuna delle ultime due partecipazioni ai Mondiali, nel 2014 e nel 2026; tuttavia, gli Elefanti non hanno mai ottenuto due vittorie nella stessa edizione del torneo.

Germania a caccia della seconda vittoria di fila che manca dal 2006

Dopo il 7-1 rifilato a Curaçao, la Germania punta a vincere le prime due partite di una fase finale dei Mondiali per la prima volta dal 2006, quando superò Costa Rica e Polonia.

Costa d'Avorio, 12 tiri subiti contro l'Ecuador

La Costa d'Avorio ha concesso 12 tiri contro l'Ecuador nella prima giornata, il massimo in una partita dei Mondiali senza subire gol; gli Elefanti cercheranno ora di mantenere la porta inviolata per due gare consecutive nella competizione per la prima volta nella loro storia.

Germania senza clean sheet ai Mondiali da sette partite

Nonostante la larga vittoria contro Curaçao nella prima giornata, la Germania non tiene la porta inviolata da sette partite ai Mondiali, la striscia più lunga per la nazionale dal 1970 (sette). Solo una volta i tedeschi hanno registrato una serie più lunga di gare consecutive nella competizione con almeno una rete al passivo: le prime nove tra il 1934 e il 1954.

Havertz, unico tedesco in rete nelle ultime 4 grandi competizioni internazionali

Kai Havertz è l'unico giocatore ad aver segnato in ciascuno degli ultimi quattro principali tornei internazionali con la Germania (EURO 2020, Mondiali 2022, EURO 2024, Mondiali 2026), realizzando esattamente due gol in ognuna di queste competizioni; le sue otto reti complessive nei tornei considerati sono il doppio rispetto a qualsiasi altro connazionale (Niclas Füllkrug e Jamal Musiala a quota quattro).

Il singolare record di Diallo

Escludendo tempi supplementari e autoreti, il gol decisivo di Amad Diallo per la Costa d'Avorio contro l'Ecuador nella prima giornata (89:32) è stato il gol vittoria più tardivo segnato da un subentrato in un 1-0 ai Mondiali dopo quello di Francesco Totti per l'Italia contro l'Australia nel giugno 2006 (94:26); l'esterno ivoriano punta ora a diventare il secondo giocatore a segnare in due partite consecutive nella competizione per gli Elefanti, dopo Gervinho nel 2014