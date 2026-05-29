Germania-Costa d'Avorio 0-0
Si parte a Toronto
Dopo la sonora vittoria contro Curaçao per 7-1, la Germania va a caccia del secondo successo di fila per blindare la qualificazione. Nagelsmann conferma la formazione dell'esordio. Faé cambia qualcosa: Bonny dal 1' in coppia con Oulai. Diomandé e Amad Diallo esterni d'attacco. Gioca Kossounou
10' - Germania vicina al vantaggio, gran palla messa in mezzo da Kimmich, colpo di testa di Havertz ben indirizzato, grande parata di Fofana
7' - La trama della gara sembra abbastanza chiara con la Germania a giocare con il possesso ma Costa d'Avorio pronta a rubare palla e a ripartire in velocità
3' - Vi prova anche la Costa d'Avorio con una buona azione targata Bonny-Diomandé, poi il cross di quest'ultimo è contrastato efficacemente dalla retroguerdia tedesca
1' - Primo tentativo da parte dell'a Germania con Havertz che non forza la conclusione, quasi la accompagna, pallone oltre la traversa
Si parte a Toronto
Manca poco al fischio d'inizio, Germania radunata in cerchio per caricarsi
Inni nazionali
Le squadre stanno entrando in campo
Ci siamo quasi, tutto pronto a Toronto per Germania-Costa d'Avorio
La Boston Beer Co. ha confermato che la Tartan Army ha consumato una quantità di birra quattro volte superiore a quella del periodo di vacanza del 4 luglio. Le vendite sono triplicate rispetto al giorno di San Patrizio e chi di mestiere si occupa di birra giura di "non aver mai visto nulla di simile". C'è una tifoseria che sta dominando il Mondiale: uno di loro ha camminato da Los Angeles a Boston per beneficenza, altri quattro hanno vinto 10mila dollari a una partita dei Red Sox
Una delle novità di questi Mondiali sono le 'patch' speciali: le classiche toppe sulle maglie non si sono fermate al logo del torneo, estendendosi anche a simboli esclusivi per i debuttanti, i capocannonieri delle scorse edizioni, i giocatori al loro sesto Mondiale come Messi e Ronaldo e tante altre. Scopriamole tutte e spieghiamo cosa significano
Prima storica esplusione per la violazione della regola che vieta di corprirsi la bocca mentre si parla in campo. Il rosso è toccato al paraguaiano Almiron nei minuti di recupero del primo tempo della sfida contro la Turchia. La decisione dell'arbitro Barton dopo la revisione al Var
Cunha e Vinicius Jr raggiungono entrambi quota 2 gol ma la sorpresa in testa alla classifica marcatori è Jonathan David: accanto a Leo Messi, subito miglior marcatore dopo la prima giornata del Mondiale, lo juventino ha messo a segno una tripletta contro il Qatar. Intanto gli autogol sono sette... Tutti i marcatori fin qui
I migliori giocatori in campo in ogni partita dei Mondiali 2026: qui tutti gli Mvp, gara per gara… fino alla finale. Vinicius Jr è già a quota 2 su 2. Caccia a Leo Messi: nel 2022 è stato lui il giocatore più premiato con quattro 'statuette'. Qualcuno lo batterà?
La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripeschiamo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo di... quando un gol del talento inglese paragonato a Zidane, Messi, Zola e Gascoigne fece impazzire un telecronista
Sono in totale 66 i giocatori delle squadre di Serie A convocati al Mondiale. Il Milan è quella che ne porta di più, dieci, seguita da Atalanta (8), Inter (7), Juventus e Roma (6). Ma come stanno andando effettivamente le loro partite?
Escluso dai convocati dell'Inghilterra ai Mondiali, Harry Maguire è diventato protagonista proprio a New York senza però scendere in campo. Il difensore del Manchester United è stato ripreso dai fan mentre distribuiva figurine, attività legata all'album del Mondiale. E approfittando del viaggio negli States, ha partecipato al podcast di Gary Lineker e incontrato alcuni tifosi dei Red Devils
Le due squadre hanno vinto entrambe all'esordio e sono a quota 3 punti nel Gruppo E. La Germania ha stravinto 7-1 contro Curaçao, mentre la Costa d'Avorio ha battuto 1-0 l'Ecuador all'ultimo istante
Prima vittoria al Mondiale per l'Olanda. Koeman indovina tutte le mosse e travolge Potter: Brobbey, titolare a sorpresa, segna nei primi 17 minuti la doppietta che indirizza il match. La Svezia reagisce, ma Verbruggen è sempre attento sui tiri di Gyokeres. All'intervallo entra Summerville per Malen e incide subito: avvia l'azione del terzo gol di Gakpo, che poco dopo segna il poker con un gran destro, e si regala la soddisfazione della rete finale. Inutile il sigillo di Elanga, entrato dalla panchina. Doppio assist
I 62 tiri senza segnare della Turchia, i tantissimi autogol, l'Inghilterra che vince contro una big per la prima volta dal 2002 (!), Ronaldo a quota dieci partite di fila senza reti e quel particolare primato di Hervé Renard. Dati Opta
Faé manda in campo dal 1' l'interista Bonny in coppia con Oulai. Confermati Diomandé e Amad Diallo sugli esterni. A centrocampo Kessie con Sangaré. In difesa gioca Kossounou
Nagelsmann conferma la squadra che ha battuto sonoramente Curaçao 7-1 all'esordio. Dunque, Havertz terminale offensivo con alle spalle Sane, Musiala e Wirtz. Nmecha e Pavlovic a centrocampo, Kimmich in difesa sulla destra
GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; F Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz. Ct. Nagelsmann
COSTA D'AVORIO (4-4-2): Y. Fofana; Singo, Kossounou, Agbadou, Konan; Amad Diallo, Sangare, Kessié, Diomandé; Bonny, Oulai. Ct. Faé
Quella tra Germania e Costa d'Avorio sarà la prima sfida in assoluto ai Mondiali. L'unico precedente tra le due nazionali risale a un'amichevole del novembre 2009 a Gelsenkirchen, terminata 2-2 con la doppietta di Lukas Podolski e i gol di Emmanuel Eboué e Seydou Doumbia.
La Germania ha perso solo una delle otto partite giocate ai Mondiali contro avversarie africane (5 vittorie, 2 pareggi), ovvero quella contro l'Algeria nel 1982 (1-2).
La Costa d'Avorio ha vinto solo una delle quattro partite disputate ai Mondiali contro nazionali europee (1 pareggio, 2 sconfitte), il successo per 3-2 contro la Serbia durante l'edizione del 2006 in Germania.
La Germania ha vinto tutte le ultime 10 partite tra tutte le competizioni, registrando la striscia di vittorie più lunga dal filotto di 12 ottenuto tra il maggio 1979 e il giugno 1980, sotto la guida di Josef Derwall
La Costa d'Avorio ha vinto la gara d'esordio in ciascuna delle ultime due partecipazioni ai Mondiali, nel 2014 e nel 2026; tuttavia, gli Elefanti non hanno mai ottenuto due vittorie nella stessa edizione del torneo.
Dopo il 7-1 rifilato a Curaçao, la Germania punta a vincere le prime due partite di una fase finale dei Mondiali per la prima volta dal 2006, quando superò Costa Rica e Polonia.
La Costa d'Avorio ha concesso 12 tiri contro l'Ecuador nella prima giornata, il massimo in una partita dei Mondiali senza subire gol; gli Elefanti cercheranno ora di mantenere la porta inviolata per due gare consecutive nella competizione per la prima volta nella loro storia.
Nonostante la larga vittoria contro Curaçao nella prima giornata, la Germania non tiene la porta inviolata da sette partite ai Mondiali, la striscia più lunga per la nazionale dal 1970 (sette). Solo una volta i tedeschi hanno registrato una serie più lunga di gare consecutive nella competizione con almeno una rete al passivo: le prime nove tra il 1934 e il 1954.
Kai Havertz è l'unico giocatore ad aver segnato in ciascuno degli ultimi quattro principali tornei internazionali con la Germania (EURO 2020, Mondiali 2022, EURO 2024, Mondiali 2026), realizzando esattamente due gol in ognuna di queste competizioni; le sue otto reti complessive nei tornei considerati sono il doppio rispetto a qualsiasi altro connazionale (Niclas Füllkrug e Jamal Musiala a quota quattro).
Escludendo tempi supplementari e autoreti, il gol decisivo di Amad Diallo per la Costa d'Avorio contro l'Ecuador nella prima giornata (89:32) è stato il gol vittoria più tardivo segnato da un subentrato in un 1-0 ai Mondiali dopo quello di Francesco Totti per l'Italia contro l'Australia nel giugno 2006 (94:26); l'esterno ivoriano punta ora a diventare il secondo giocatore a segnare in due partite consecutive nella competizione per gli Elefanti, dopo Gervinho nel 2014