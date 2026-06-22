Dopo il pari con il Belgio, giocatori e staff dell'Iran hanno scritto un messaggio negli spogliatoi dello stadio di Los Angeles: "Dall'antica Persia all'Iran civile di oggi, lo spirito dell'Iran rimane vivo e saldo. Siamo venuti a Los Angeles con orgoglio, abbiamo gareggiato con onore e ce ne andiamo con dignità. Che la pace, il rispetto e l'amicizia prevalgano tra tutte le nazioni". La nazionale ha già lasciato gli Usa e fatto ritorno nel ritiro in Messico

Un messaggio scritto in inglese, lasciato sulla lavagna tattica degli spogliatoi dello stadio di Inglewood, dopo il pareggio per 0-0 contro il Belgio. I giocatori e lo staff della nazionale iraniana hanno lasciato Los Angeles e gli Stati Uniti e fatto ritorno nel loro ritiro in Messico, a Tijuana. Ma prima, Taremi e compagni, hanno lasciato scritto questo messaggio. Quasi una lettera aperta, rivolta a tifosi, cittadini dell'Iran e alla comunità iraniana degli Stati Uniti che in questi giorni ha sostenuto la nazionale: "Dall'antica Persia di migliaia d'anni fa all'Iran civile di oggi, lo spirito iraniano resta vivo e saldo. Siamo venuti qui a Los Angeles con orgoglio, abbiamo giocato con onore e ce ne andiamo con dignità. Grazie, Los Angeles, per la tua ospitalità. E grazie a ogni cittadino iraniano che ha dato il suo cuore, la sua voce e la sua anima per l'Iran in questi centottanta minuti. Che la pace, il rispetto e l'amicizia prevalgano tra tutte le Nazioni".