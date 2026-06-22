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Mondiali 2026, le news di oggi e i risultati della notte: attesa per Francia e Argentina

live DAY-12

Dopo le emozioni della domenica, i Mondiali continuano. Oggi in campo Argentina-Austria, Francia-Iraq, Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Tutte le notizie e gli aggiornamento LIVE

MONDIALI, TUTTE LE NEWS

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Le pagelle di Belgio-Iran 0-0

Dalla delusione del Belgio alla super prestazione di Beiranvand: tutti i voti

Le pagelle di Belgio-Iran 0-0

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L'Iran ferma il Belgio sullo 0-0

Prova di grande resilienza per la nazionale di Ghalenoei che subisce per 60' il possesso palla del Belgio e ringrazia il suo portiere Beiranvand che disinnesca ogni tentativo degli avversari. Ci provano Lukaku, De Bruyne, Tielemans e De Cuyper ma l'Iran resiste e si vede annullare un gol a Taremi. Al 67' rosso a Ngoy e l'Iran ci crede, il Belgio continua ad attaccare ma non sfonda. Entrambe a quota 2 in classifica nel gruppo G

Le pagelle di Spagna-Arabia Saudita 4-0

Dal goleador Oyarzabal fino al talento di Yamal: tutti i voti

Le pagelle di Spagna-Arabia Saudita 4-0

Le pagelle di Spagna-Arabia Saudita 4-0

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Super Spagna: Arabia Saudita battuta 4-0

Dopo il flop all’esordio (pari con Capo Verde) la Spagna dà spettacolo: Yamal, alla prima da titolare al Mondiale, impiega 10’ a trovare il gol, poi Oyarzabal la chiude prima della mezz’ora con una doppietta in 3’, sfiorando il tris personale con uno straordinario pallonetto che trova solo la traversa. A inizio ripresa Cucurella favorisce l’autogol di Al Tambakti

Le partite di oggi

  • GRUPPO J: ARGENTINA-AUSTRIA, lunedì 22 giugno ore 19.00
  • GRUPPO I: FRANCIA-IRAQ, lunedì 22 giugno ore 23.00
  • GRUPPO I: NORVEGIA-SENEGAL, martedì 23 giugno ore 02.00 (date e orario italiani)
  • GRUPPO G: GIORDANIA-ALGERIA, martedì 23 giugno ore 05.00 (date e orario italiani)

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