Prova di grande resilienza per la nazionale di Ghalenoei che subisce per 60' il possesso palla del Belgio e ringrazia il suo portiere Beiranvand che disinnesca ogni tentativo degli avversari. Ci provano Lukaku, De Bruyne, Tielemans e De Cuyper ma l'Iran resiste e si vede annullare un gol a Taremi. Al 67' rosso a Ngoy e l'Iran ci crede, il Belgio continua ad attaccare ma non sfonda. Entrambe a quota 2 in classifica nel gruppo G