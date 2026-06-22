Mondiali 2026, le news di oggi e i risultati della notte: attesa per Francia e Argentina
Dopo le emozioni della domenica, i Mondiali continuano. Oggi in campo Argentina-Austria, Francia-Iraq, Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Tutte le notizie e gli aggiornamento LIVE
Le pagelle di Belgio-Iran 0-0
Dalla delusione del Belgio alla super prestazione di Beiranvand: tutti i voti
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L'Iran ferma il Belgio sullo 0-0
Prova di grande resilienza per la nazionale di Ghalenoei che subisce per 60' il possesso palla del Belgio e ringrazia il suo portiere Beiranvand che disinnesca ogni tentativo degli avversari. Ci provano Lukaku, De Bruyne, Tielemans e De Cuyper ma l'Iran resiste e si vede annullare un gol a Taremi. Al 67' rosso a Ngoy e l'Iran ci crede, il Belgio continua ad attaccare ma non sfonda. Entrambe a quota 2 in classifica nel gruppo G
Le pagelle di Spagna-Arabia Saudita 4-0
Dal goleador Oyarzabal fino al talento di Yamal: tutti i voti
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Super Spagna: Arabia Saudita battuta 4-0
Dopo il flop all’esordio (pari con Capo Verde) la Spagna dà spettacolo: Yamal, alla prima da titolare al Mondiale, impiega 10’ a trovare il gol, poi Oyarzabal la chiude prima della mezz’ora con una doppietta in 3’, sfiorando il tris personale con uno straordinario pallonetto che trova solo la traversa. A inizio ripresa Cucurella favorisce l’autogol di Al Tambakti
Le partite di oggi
- GRUPPO J: ARGENTINA-AUSTRIA, lunedì 22 giugno ore 19.00
- GRUPPO I: FRANCIA-IRAQ, lunedì 22 giugno ore 23.00
- GRUPPO I: NORVEGIA-SENEGAL, martedì 23 giugno ore 02.00 (date e orario italiani)
- GRUPPO G: GIORDANIA-ALGERIA, martedì 23 giugno ore 05.00 (date e orario italiani)