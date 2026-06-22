Mondiali, i tifosi della Norvegia invadono Times Squadre con la Viking Rowvideo
Migliaia di tifosi norvegesi hanno riempito Times Square alla vigilia della sfida contro il Senegal. Con maglie rosse, elmi vichinghi, cori e applausi, i sostenitori hanno trasformato il cuore di New York in una gigantesca nave grazie alla ormai celebre Viking Row, la remata collettiva diventata virale dopo l'esordio contro l'Iraq. Un rito nato a Boston ed esportato ovunque: bar, mezzi pubblici, stadi e ora anche la piazza più famosa di Manhattan. Guarda il VIDEO