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Mondiali, i tifosi della Norvegia invadono Times Squadre con la Viking Row

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Migliaia di tifosi norvegesi hanno riempito Times Square alla vigilia della sfida contro il Senegal. Con maglie rosse, elmi vichinghi, cori e applausi, i sostenitori hanno trasformato il cuore di New York in una gigantesca nave grazie alla ormai celebre Viking Row, la remata collettiva diventata virale dopo l'esordio contro l'Iraq. Un rito nato a Boston ed esportato ovunque: bar, mezzi pubblici, stadi e ora anche la piazza più famosa di Manhattan. Guarda il VIDEO 

COSA E' LA VIKING ROW - NEWS MONDIALI LIVE

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