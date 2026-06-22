Mohamed Salah entra nella lista delle stelle che hanno già lasciato il segno in questi Mondiali. Dopo Messi, Mbappé, Lamine Yamal, Kane e Haaland, anche l'attaccante egiziano ha risposto presente con un gol. Con questa rete è salito a quota 68 con l'Egitto, a una sola distanza dal record storico del suo attuale Ct. E sul futuro, dopo l'addio al Liverpool, resta il dubbio: Arabia Saudita o un'ultima carta europea... Guarda il VIDEO col commento di Marianella

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