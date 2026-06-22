Nonostante le due sconfitte in due partite -costate l’eliminazione ai gironi alla nazionale- la Federazione turca ha rinnovato la fiducia al Ct italiano, che aveva riportato la Turchia ai mondiali dopo 24 anni di assenza: "Questo non è un club -le parole del presidente della Federcalcio- Sosteniamo il nostro allenatore e non cambiamo". Nell’ultimo match del girone D, nella notte tra giovedì e venerdì, la Turchia affronterà gli Usa

La Turchia continuerà con Vincenzo Montella in panchina. Nonostante l’eliminazione dal Mondiale , dopo appena due partite, la Federcalcio turca ha confermato la fiducia al Ct italiano , che dunque potrà continuare il suo lavoro anche dopo questa Coppa del Mondo e in vista dei prossimi impegni in Nations League e qualificazioni europee . Dopo le sconfitte contro Australia e Paraguay , la Turchia sarà impegnata nella notte italiana tra giovedì e venerdì, per l'ultimo match del suo Mondiale: contro gli Stati Uniti , nella terza partita del gruppo D.

Turchia, le parole del presidente della Federcalcio

A spegnere le voci di un possibile cambio del commissario tecnico, che aveva riportato la Turchia a un Mondiale dopo 24 anni di assenza, è stato il presidente della Federazione calcistica turca (TFF), è stato Ibrahim Haciosmanoglu, che così si è espresso su Montella: "Sosterremo il nostro allenatore -ha detto Haciosmanoglu- Questa non è una squadra di club, che falliscono per mancanza di continuità. Negli ultimi due giorni si è parlato di potenziali allenatori. Ma noi non cambieremo, non sostituiremo coloro con cui abbiamo lavorato finora con chiunque troveremo lungo il cammino”.