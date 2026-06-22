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Montella confermato Ct della Turchia dopo l'eliminazione dai Mondiali 2026

Mondiali

Nonostante le due sconfitte in due partite -costate l’eliminazione ai gironi alla nazionale- la Federazione turca ha rinnovato la fiducia al Ct italiano, che aveva riportato la Turchia ai mondiali dopo 24 anni di assenza: "Questo non è un club -le parole del presidente della Federcalcio- Sosteniamo il nostro allenatore e non cambiamo". Nell’ultimo match del girone D, nella notte tra giovedì e venerdì, la Turchia affronterà gli Usa 

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La Turchia continuerà con Vincenzo Montella in panchina. Nonostante l’eliminazione dal Mondiale, dopo appena due partite, la Federcalcio turca ha confermato la fiducia al Ct italiano, che dunque potrà continuare il suo lavoro anche dopo questa Coppa del Mondo e in vista dei prossimi impegni in Nations League e qualificazioni europee. Dopo le sconfitte contro Australia e Paraguay, la Turchia sarà impegnata nella notte italiana tra giovedì e venerdì, per l'ultimo match del suo Mondiale: contro gli Stati Uniti, nella terza partita del gruppo D.

Turchia, le parole del presidente della Federcalcio

A spegnere le voci di un possibile cambio del commissario tecnico, che aveva riportato la Turchia a un Mondiale dopo 24 anni di assenza, è stato il presidente della Federazione calcistica turca (TFF), è stato Ibrahim Haciosmanoglu, che così si è espresso su Montella: "Sosterremo il nostro allenatore -ha detto Haciosmanoglu- Questa non è una squadra di club, che falliscono per mancanza di continuità. Negli ultimi due giorni si è parlato di potenziali allenatori. Ma noi non cambieremo, non sostituiremo coloro con cui abbiamo lavorato finora con chiunque troveremo lungo il cammino”. 

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