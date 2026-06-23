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Cristiano Ronaldo dopo Portogallo-Uzbekistan: "Critiche? È da 23 anni che rispondo così"

"i'm back"

L'attaccante portoghese ha parlato dopo il ritorno al gol nel 5-0 sull'Uzbekistan: "Critiche? È da 23 anni che rispondo così - ha detto -. Gli obiettivi individuali sono prestigiosi da raggiungere, ma preferisco quelli di squadra. Abbiamo trascorso una settimana non semplice, ma siamo compagni che lavorano bene insieme". E in campo ai tifosi aveva urlato "I'm back"

PORTOGALLO-UZBEKISTAN 5-0: CRONACACLASSIFICA - PAGELLE

"È 23 anni che faccio così e rispondo alle critiche". Una doppietta per sbloccarsi in questo Mondiale - il sesto della sua carriera in cui trova la rete, nessuno come lui - e prendersi la scena in senso positivo dopo la prova opaca all'esordio contro la Repubblica Democratica del Congo. È un Cristiano Ronaldo ancora affamato di gloria quello che parla dopo il 5-0 del suo Portogallo sull'Uzbekistan. "L'importante era lavorare per la squadra e avere fiducia - ha proseguito l'attaccante 41enne -. Stiamo lavorando bene e stiamo migliorando. Parlando di me, sono obiettivi prestigiosi da raggiungere ma preferisco quelli di squadra. Abbiamo trascorso una settimana non semplice, ma siamo compagni che lavorano bene insieme. Il rumore dall'esterno è sempre così, ma non possiamo controllarlo: andiamo avanti e siamo uniti".

"I'm back"

"I movimenti di Cristiano sono i migliori in assoluto dentro l'area, era solo questione di tempo" ha detto di lui il Ct Martinez nel post partita. Tempo e digiuno (era rimasto a secco di reti nelle ultime 10 partite tra Mondiali ed Europei) sottolineate dallo stesso CR7 in campo. "I'm back" ha ripetuto più volte al pubblico dopo i gol di oggi. Un avviso a tutti i protagonisti del Mondiale.

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