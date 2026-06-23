L'attaccante portoghese ha parlato dopo il ritorno al gol nel 5-0 sull'Uzbekistan: "Critiche? È da 23 anni che rispondo così - ha detto -. Gli obiettivi individuali sono prestigiosi da raggiungere, ma preferisco quelli di squadra. Abbiamo trascorso una settimana non semplice, ma siamo compagni che lavorano bene insieme". E in campo ai tifosi aveva urlato "I'm back"

"È 23 anni che faccio così e rispondo alle critiche". Una doppietta per sbloccarsi in questo Mondiale - il sesto della sua carriera in cui trova la rete, nessuno come lui - e prendersi la scena in senso positivo dopo la prova opaca all'esordio contro la Repubblica Democratica del Congo. È un Cristiano Ronaldo ancora affamato di gloria quello che parla dopo il 5-0 del suo Portogallo sull'Uzbekistan. "L'importante era lavorare per la squadra e avere fiducia - ha proseguito l'attaccante 41enne -. Stiamo lavorando bene e stiamo migliorando. Parlando di me, sono obiettivi prestigiosi da raggiungere ma preferisco quelli di squadra. Abbiamo trascorso una settimana non semplice, ma siamo compagni che lavorano bene insieme. Il rumore dall'esterno è sempre così, ma non possiamo controllarlo: andiamo avanti e siamo uniti".