Dopo (i risultati della notte), al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre nella notte italiana toccherà a Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Un lutto per il Ct Deschamps, non sarà in panchina per Francia-Norvegia. Di seguito tutte le principali notizie di oggi dalla Coppa del Mondo

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