Dopo (i risultati della notte), al via la terza e ultima giornata dei gironi A e B. Questa sera si giocano in contemporanea Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre nella notte italiana toccherà a Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Un lutto per il Ct Deschamps, non sarà in panchina per Francia-Norvegia. Di seguito tutte le principali notizie di oggi dalla Coppa del Mondo
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Mondiale 2026, i risultati e quello che devi sapere
- L'Inghilterra sbatte sul Ghana: è 0-0
- Il Portogallo ne fa 5 all'Uzbekistan
- E Ronaldo batte tre record con una doppietta
- Mondiali, le squadre già ai sedicesimi
- Le classifica di tutti i gironi
- I criteri di qualificazione delle migliori terze
- Il tabellone dei Mondiali
- Il calendario con tutte le partite
- La classifica dei marcatori
- Il rendimento dei 66 giocatori di Serie A
- Mondiali, tutti gli MVP
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- Gli infortunati che saltano il Mondiale
Cosa è successo nella notte italiana
Dopo il pareggio dell'Inghilterra con il Ghana (0-0) e il netto successo del Portogallo contro l'Uzbekistan (5-0) di ieri sera, sono arrivati anche le vittorie di Croazia (il primo in questo Mondiale) e Colombia. Quest'ultima ha staccato il pass per i sedicesimi di finale. Qui la situazione girone per girone.
CLASSIFICHE MONDIALI. Sette squadre qualificate ai sedicesimiVai al contenuto
Croazia, festa Modric: 200 presenze in nazionale
La partita vinta contro Panama (1-0), che ha sbloccato la Croazia nel suo cammino ai Mondiali 2026, ha segnato anche un importante traguardo per Modric: 200 presenze con la maglia della Nazionale. Qui le FOTO della festa in campo con i compagni di squadra e una maglietta celebrativa per l'evento. E' il 4^ giocatore nella storia del calcio ad arrivare a ' quota 200' con una nazionale dopo Messi (8 giorni fa contro l'Algeria), CR7 e il kuwuaitiano Al-Mutawa.
Croazia, doppia festa: per la prima vittoria ai Mondiali e per ModricVai al contenuto
Come sono determinate le migliori terze?
Qui sotto trovi il regolamento con tutti i criteri: saranno molto importanti...
Mondiali 2026, i criteri di qualificazione delle migliori terzeVai al contenuto
La situazione nel Girone K
Messa da parte la qualificazione ai sedicesimi di finale grazie alla vittoria di misura contro Panama, ora la Colombia del Ct Nestor Lorenzo si giocherà la leadership del girone contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.
La situaizione nel Girone L
La Croazia del Ct Dalic ora è attesa dal Ghana (sabato 27 giugno): potrebbe bastare un pareggio per accedere ai sedicesimi di finale e, forse, anche una sconfitta le lascerebbe una chance con il ripescaggio. Per il Panama destino già segnato: fuori dalla competizione. Al comando del girone Inghilterra e Ghana con 4 punti.
La situazione nel Girone B
Ancora tutto aperto nel girone B con Canada e Svizzera che si giocano il primo posto del gruppo. La Bosnia, per sperare nella qualificazione, deve battere il Qatar
La situazione nel Girone A
Messico già qualificato ai sedicesimi: il Sudafrica deve battere la Corea del Sud per continuare a sognare così come la Repubblica Ceca deve ottenere i tre punti contro il Messico
Le partite in programma oggi
GRUPPO B: SVIZZERA-CANADA, mercoledì 24 giugno ore 21:00
GRUPPO B: BOSNIA-QATAR, mercoledì 24 giugno ore 21:00
GRUPPO A: SUDAFRICA-COREA DEL SUD, giovedì 25 giugno ore 03:00
GRUPPO A: REPUBBLICA CECA-MESSICO, giovedì 25 giugno ore 03:00