Mondiali 2026, il calendario e le partite di oggi

Quattordicesimo giorno dei Mondiali di calcio 2026 con altre quattro partite in programma tra oggi, 24 giugno, e la notte tra mercoledì e giovedì. Si entra nella terza e ultima giornata della fase a gironi: per questo le partite dello stesso gruppo si giocano in contemporanea. Alle 21 spazio a Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre alle 3 toccherà a Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Qui il calendario e il programma
Dopo le emozioni dell'ultima giornata, il Mondiale entra nella fase dei primi verdetti. Oggi si chiudono i gironi A e B con quattro partite in contemporanea a coppie, come previsto nell'ultima giornata per garantire regolarità. Alle 21 si giocano le due sfide del gruppo B: Svizzera-Canada al BC Place di Vancouver e Bosnia-Qatar al Seattle Stadium.
Le partite della notte
Nella notte italiana sarà invece il turno del gruppo A. Alle 3 si giocheranno Sudafrica-Corea del Sud all'Estadio Monterrey e Repubblica Ceca-Messico al Mexico City Stadium. Due gare decisive per definire la classifica finale del girone e assegnare i primi posti nella fase a eliminazione diretta.
Leggi anche
Le classifiche di tutti i gironi dei Mondiali
Mondiali, le partite in programma oggi
GRUPPO B: SVIZZERA-CANADA, mercoledì 24 giugno ore 21:00
GRUPPO B: BOSNIA-QATAR, mercoledì 24 giugno ore 21:00
GRUPPO A: SUDAFRICA-COREA DEL SUD, giovedì 25 giugno ore 03:00
GRUPPO A: REPUBBLICA CECA-MESSICO, giovedì 25 giugno ore 03:00