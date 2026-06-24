Mondiali 2026, il calendario e le partite di oggi

Quattordicesimo giorno dei Mondiali di calcio 2026 con altre quattro partite in programma tra oggi, 24 giugno, e la notte tra mercoledì e giovedì. Si entra nella terza e ultima giornata della fase a gironi: per questo le partite dello stesso gruppo si giocano in contemporanea. Alle 21 spazio a Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre alle 3 toccherà a Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Qui il calendario e il programma

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