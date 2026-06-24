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Mondiali 2026, il calendario e le partite di oggi 24 giugno

Mondiali

Quattordicesimo giorno dei Mondiali di calcio 2026 con altre quattro partite in programma tra oggi, 24 giugno, e la notte tra mercoledì e giovedì. Si entra nella terza e ultima giornata della fase a gironi: per questo le partite dello stesso gruppo si giocano in contemporanea. Alle 21 spazio a Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar, mentre alle 3 toccherà a Sudafrica-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Messico. Qui il calendario e il programma

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Dopo le emozioni dell'ultima giornata, il Mondiale entra nella fase dei primi verdetti. Oggi si chiudono i gironi A e B con quattro partite in contemporanea a coppie, come previsto nell'ultima giornata per garantire regolarità. Alle 21 si giocano le due sfide del gruppo B: Svizzera-Canada al BC Place di Vancouver e Bosnia-Qatar al Seattle Stadium.

Le partite della notte

Nella notte italiana sarà invece il turno del gruppo A. Alle 3 si giocheranno Sudafrica-Corea del Sud all'Estadio Monterrey e Repubblica Ceca-Messico al Mexico City Stadium. Due gare decisive per definire la classifica finale del girone e assegnare i primi posti nella fase a eliminazione diretta.

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Le classifiche di tutti i gironi dei Mondiali

Mondiali, le partite in programma oggi

GRUPPO B: SVIZZERA-CANADA, mercoledì 24 giugno ore 21:00

GRUPPO B: BOSNIA-QATAR, mercoledì 24 giugno ore 21:00

GRUPPO A: SUDAFRICA-COREA DEL SUD, giovedì 25 giugno ore 03:00

GRUPPO A: REPUBBLICA CECA-MESSICO, giovedì 25 giugno ore 03:00

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