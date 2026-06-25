Dopo i verdetti dei gruppi A e B, il torneo prosegue con la terza e ultima giornata della fase a gironi: alle 22 si giocano in contemporanea Curacao-Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il gruppo E. Nella notte, poi, tocca al gruppo F con Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia, prima della chiusura del gruppo D con Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Tutti gli aggiornamenti sul Mondiale
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Mondiale 2026, i risultati e quello che devi sapere
- Mondiali, le squadre già ai sedicesimi
- Le classifiche di tutti i gironi
- I criteri di qualificazione delle migliori terze
- Il tabellone dei Mondiali
- Il calendario con tutte le partite
- La classifica dei marcatori
- Il rendimento dei 66 giocatori di Serie A
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- Gli infortunati che saltano il Mondiale
Partey fischiato, Spence non gli stringe la mano
Thomas Partey ha esordito al Mondiale con il Ghana dopo aver saltato la prima partita contro Panama per la mancata concessione del visto canadese. Negli Stati Uniti è potuto entrare e ha giocato contro l'Inghilterra, ma è stato fischiato all'annuncio del nome e a ogni pallone toccato. Prima del calcio d'inizio anche un episodio simbolico: Djed Spence non gli ha stretto la mano. Partey è accusato di cinque episodi di stupro risalenti al 2025, più altri due nel febbraio 2026: andrà a processo a novembre, si è dichiarato non colpevole e non è stato condannato.
Ritardi per Taremi verso Seattle: la denuncia dell'Iran
Nuove tensioni tra Iran e Stati Uniti ai Mondiali. La federazione iraniana denuncia problemi nel viaggio verso Seattle di Mehdi Taremi e dell'assistente Saeed Alhoei, attesi dalla squadra in vista della partita contro l'Egitto. Secondo quanto riferito dai media iraniani, le autorità statunitensi avrebbero causato ritardi negli spostamenti. Il Team Melli, che alloggia a Tijuana, resta in attesa del loro arrivo.
Alajbegovic da record!
E' diventato il calciatore più giovane a segnare con la Bosnia ai Mondiali e si inserisce nella top 10 dei giocatori più giovani di sempre a segnare in un Mondiale
Alajbegovic supera Yamal: è tra i più giovani marcatori di sempre ai MondialiVai al contenuto
Il tabellone dei Mondiali
Gli aggiornamenti dopo i match della notte: qui sotto le squadre qualificate ai sedicesimi e i possibili incroci
Mondiali 2026, il tabellone inizia a prendere forma: 9 squadre già ai sedicesimi e la prima terza che spera nel ripescaggioVai al contenuto
Montella contro i media turchi: cosa ha detto
Vincenzo Montella si schiera con i suoi giocatori alla vigilia della prossima partita della Turchia. Prima ancora delle domande dei giornalisti, il ct ha aperto la conferenza con un discorso contro i media turchi, accusati di non aver sostenuto la squadra e di aver alimentato un clima negativo intorno al gruppo. Una presa di posizione netta, con Montella che ha voluto proteggere pubblicamente la nazionale. Poi ha aggiunto: "Non mi dimetto e non mi arrendo – ha tuonato l’Aeroplanino -. Ho ancora voglia, energia, entusiasmo e una corazza ancora più grossa, oltre che l’appoggio della Federazione. Se qualcuno da fuori vuole che mi faccia da parte, se ne faccia una ragione: non succederà"
Repubblica Ceca-Messico 0-3
Tris del Messico contro la Repubblica Ceca. Dopo lo 0-0 del primo tempo, Chavez porta in vantaggio i messicani al 55'. Raddoppio di Quinones al 61', tris di Fidalgo al 94'. Ovazione per l'ingresso in campo al 77' di Ochoa, storico portiere che compirà 41 anni a luglio. Per lui è il sesto mondiale (record come Messi e Ronaldo). Il Messico si qualifica ai sedicesimi vincendo il proprio gruppo a punteggio pieno (nove punti) con 6 gol segnati e zero subiti. Eliminata la Repubblica Ceca
Repubblica Ceca-Messico 0-3 ai Mondiali 2026Vai al contenuto
Sudafrica-Corea del Sud 1-0
Il Sudafrica batte la Corea del Sud nella terza giornata del girone A del Mondiale 2026. La rete della vittoria è stata segnata da Thapelo Maseko dopo una grande ripartenza. E' un risultato storico per il Sudafrica che accede per la prima volta alla fase a eliminazione diretta di un Mondiale
Sudafrica-Corea del Sud 1-0 ai Mondiali 2026Vai al contenuto
La classifica del Girone B
Dopo la vittoria della Svizzera per 2-1 contro il Canada e quella della Bosnia per 3-1 contro il Qatar, sono ufficiali i verdetti del girone B: Canada prima, Svizzera seconda mentre la Bosnia ha una grande probabilità di essere ripescata come migliore terza
Mondiali, le partite in programma oggi
GRUPPO E: CURACAO-COSTA D'AVORIO, giovedì 25 giugno ore 22:00
GRUPPO E: ECUADOR-GERMANIA, giovedì 25 giugno ore 22:00
GRUPPO F: TUNISIA-OLANDA, venerdì 26 giugno ore 01:00
GRUPPO F: GIAPPONE-SVEZIA, venerdì 26 giugno ore 01:00
GRUPPO D: TURCHIA-STATI UNITI, venerdì 26 giugno ore 04:00
GRUPPO D: PARAGUAY-AUSTRALIA, venerdì 26 giugno ore 04:00