Thomas Partey ha esordito al Mondiale con il Ghana dopo aver saltato la prima partita contro Panama per la mancata concessione del visto canadese. Negli Stati Uniti è potuto entrare e ha giocato contro l'Inghilterra, ma è stato fischiato all'annuncio del nome e a ogni pallone toccato. Prima del calcio d'inizio anche un episodio simbolico: Djed Spence non gli ha stretto la mano. Partey è accusato di cinque episodi di stupro risalenti al 2025, più altri due nel febbraio 2026: andrà a processo a novembre, si è dichiarato non colpevole e non è stato condannato.