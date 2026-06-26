Con 4 punti, l'Ecuador si è assicurato un posto tra le migliori terze classificate e prosegue il suo cammino in questo Mondiale. L'entusiasmo si è diffuso in tutto il Paese, tanto che il presidente Daniel Noboa ha proclamato venerdì giorno festivo: "Voglio congratularmi con i giocatori e l'allenatore che, nonostante le critiche, gli insulti e i momenti difficili che hanno attraversato, sono riusciti a ricomporsi e a regalare questa immensa gioia a tutto il Paese"

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