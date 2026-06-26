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L'Ecuador vince contro la Germania ai Mondiali: il presidente annuncia festa nazionale

Mondiali

Con 4 punti, l'Ecuador si è assicurato un posto tra le migliori terze classificate e prosegue il suo cammino in questo Mondiale. L'entusiasmo si è diffuso in tutto il Paese, tanto che il presidente Daniel Noboa ha proclamato venerdì giorno festivo: "Voglio congratularmi con i giocatori e l'allenatore che, nonostante le critiche, gli insulti e i momenti difficili che hanno attraversato, sono riusciti a ricomporsi e a regalare questa immensa gioia a tutto il Paese"

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Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha annunciato un giorno festivo nazionale per venerdì 26 giugno, per celebrare la storica vittoria della nazionale di calcio contro la Germania ai Mondiali 2026. Con un messaggio pubblicato sul suo account ufficiale di X, il capo dello Stato ha ringraziato i giocatori e lo staff tecnico per il successo ottenuto nonostante "le critiche, gli insulti e i momenti difficili", concludendo il suo messaggio con l'annuncio: "Domani, giorno festivo! Viva l'Ecuador". E' accaduto dopo che la nazionale ecuadoriana ha battuto la Germania per 2-1 nell'ultima giornata del gruppo E del Mondiale, conquistando la qualificazione ai sedicesimi di finale della competizione, disputata per la prima volta in tre Paesi: Messico, Stati Uniti e Canada.

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